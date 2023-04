San Francisco, Californie, le 26 avril 2023 – Niantic annonce aujourd’hui que le Pokémon GO Fest de 2023 aura lieu à Londres, Royaume-Uni, pour la toute première fois. L’événement ouvrira ses portes du vendredi 4 août au 6 août prochain et les dresseurs auront la possibilité de participer au Pokémon GO Fest 2023 dans deux parties de Londres : le Brockwell Park et le Grand Londres.

En s’appuyant sur le succès de l’évènement de l’année dernière à Berlin, qui a eu un impact économique positif de 74 millions d’euros pour la ville, des dizaines de milliers de joueurs du monde entier se réuniront pour profiter d’un gameplay exclusif, de bonus spéciaux et plus encore en s’aventurant dans l’une des villes métropolitaine les plus emblématiques d’Europe aux côtés de milliers de dresseurs.

Ils auront la possibilité de passer la première moitié de leur journée à Brockwell Park et l’autre moitié à explorer le Grand Londres, la seule différence est l’heure à laquelle les dresseurs se trouveront sur chacun des endroits… Plus de détails seront annoncés prochainement.

Le tarif spécial pour les réservations anticipées est disponible dès maintenant et jusqu’au jeudi 15 juin. Les billets d’une journée sont proposés à 27£ (plus les taxes et les frais applicables). Ces billets à prix réduit sont limités, alors ne tardez pas à les acheter pour profiter de ce tarif avantageux !

Veuillez trouver ci-dessous le programme complet des Pokémon GO Fest de l’année 2023 :

4-6 août : Londres, Royaume-Uni et Osaka, Japon

18-20 août : New York City, États-unis

Le Pokémon GO Fest Global 2023 se clôturera le dernier week-end du Pokémon GO Fest 2023 et sera accessible aux dresseurs du monde entier du samedi 26 août au dimanche 27 août. Les billets seront disponibles au prix de 14,99$ (plus les taxes et frais applicables).

Des millions de dresseurs pourront participer à cet évènement numérique spécial GO Fest partout dans le monde et les billets sont désormais en vente.

Pour obtenir les dernières informations sur le Pokémon GO Fest 2023 et l’annonce complète, veuillez consulter le blog de Pokémon GO.