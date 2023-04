Paris, le 28 avril 2023 – En ce jour du sixième anniversaire de la franchise Little Nightmares, Bandai Namco Europe annonce qu’elle a dépassé les 12 millions d’unités vendues.

Plusieurs titres ont été publiés depuis la sortie en 2017 de Little Nightmares, le premier jeu de la série produit par Bandai Namco Europe et développé par Tarsier Studios. Dans ce premier opus, les joueurs font connaissance de la jeune Six et doivent l’aider à s’échapper de l’Antre, un mystérieux navire sous-marin peuplé de créatures grotesques. Little Nightmares II, la suite publiée en 2021, raconte l’histoire de Mono, un jeune garçon affublé d’un sac en papier sur la tête. Accompagné de la fillette au ciré jaune, il part explorer la Cité Pâle, un endroit étrange perturbé par les ondes de la Tour émettrice.

En complément de ces deux titres, le jeu pour mobile Very Little Nightmares développé par Alike Studio en 2019 invite les joueurs à s’échapper du Nid et à lever le voile sur le passé de Six.

« La franchise Little Nightmares a rencontré le succès dès la sortie du tout premier épisode, voilà 6 ans jour pour jour », explique Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe. « Nous sommes fiers du travail accompli par les équipes de Bandai Namco Europe, Tarsier Studios, Engine Software et Supermassive Games, qui ont su créer de grands jeux tout en développant la franchise sur de nouveaux supports. »

« Nous avons eu la chance et le plaisir de voir la communauté s’agrandir au fil du temps », ajoute Lucas Roussel, directeur de la publication et producteur exécutif de Little Nightmares chez Bandai Namco Europe. « Pendant le développement de Little Nightmares, nous avions conscience de créer un jeu différent des autres, mais nous avons tout de même été surpris par l’engouement des fans. Nous les remercions du fond du cœur pour leur soutien et nous continuons à travailler sur la suite de la franchise. »

Little Nightmares I est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Little Nightmares II est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch et PC.

Very Little Nightmares est disponible sur iOS et Android.