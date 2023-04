Il y a deux types de casse-tête : d’un côté, il y a les casse-têtes amusants, comme les picross, qui nous donnent de boulimie de puzzles, et de l’autre côté, il y a les casse-têtes… casse-têtes qui proposent du défi au joueur afin de lui retourner le cerveau.

Midnight is Lost fait partie de cette deuxième catégorie. Développé par les brésiliens de Robotizar Games, une toute petite équipe indépendante, le jeu est porté sur la Nintendo Switch par QUByte Interactive, un éditeur qui amène énormément de jeux brésiliens sans forcément se préoccuper de la qualité, comme l’attestent les portages de Tinhead ou de Legendary Heroes.

Le jeu est disponible à deux euros sur PC, mais sur notre bonne vieille Nintendo Switch, il est à quatre euros sur l’eShop. Midnight is Lost est sorti le 23 février 2023.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau très basique en anglais est nécessaire pour jouer à Midnight is Lost.

Un gameplay qui retourne le cerveau

Midnight is Lost ressemble à beaucoup de jeux de puzzle. Nous sommes avec notre personnage, en l’occurrence un chat, qui souhaite aller d’un point A à un point B. Cependant, des obstacles bloquent sa route et il devra pousser des tonneaux, des caisses, des clochers afin d’atteindre l’arrivée.

Le gameplay est donc classique à un seul détail. Effectivement, au lieu de déplacer notre personnage, nous déplaçons notre fantôme, moitié qui se trouve déjà à l’arrivée. Notre objectif sera donc de faire le chemin inversé qui permettra au chat d’atteindre la fin du niveau.

Il faudra donc anticiper chacun des mouvements de notre personnage, chacun des détails sur la carte avant d’agir. Croyez-nous, si le cheminement pour atteindre l’arrivée est d’ordinaire déjà compliqué dans un jeu de puzzle, le cheminement pour arriver jusqu’au départ l’est bien plus.

Le gameplay nous retourne le cerveau. Avec un bout de papier, nous sommes obligés de noter nos mouvements afin d’essayer, nous disons bien essayer de trouver la solution. En plus de l’énigme de base, il faut réussir à inverser le raisonnement qui nous à amener à trouver la solution.

Midnight is Lost est donc un jeu qui doit se faire par petites sessions, car le principe, aussi intéressant qu’il est, finit par donner des migraines et à fatiguer l’esprit. C’est un puzzle game réservé aux personnes qui veulent de la difficulté et qui cherchent du challenge. Nous vous le déconseillons cependant si vous cherchez un jeu pour vous détendre autour d’un ou deux puzzles.

Il n’y a pas vraiment de progression, dans le sens où le gameplay varie peu ou prou tout au long de l’aventure. Il se complexifie, nécessitant de retenir de plus en plus de mouvements, cependant il n’y a pas de nouveautés dans le gameplay. C’est dommage, même si nous comprenons l’intention de vouloir offrir un challenge toujours plus ardu pour le joueur.

Une réalisation catastrophique

Même si le gameplay est intéressant, la réalisation, et surtout le portage sur la Nintendo Switch est catastrophique. Le jeu a du mal à reconnaître nos manettes, et les touches qui doivent nous permettre de rendre l’expérience plus agréable sont peu ergonomiques et peu fluides.

Le déplacement est lui aussi peu agréable et la précision est souvent mise à mal dans ce jeu. Il n’y aucune option qui permet de sauvegarder notre précédente tentative, ce qui est souvent très frustrant quand nous nous trompons à une ou deux cases de la solution.

La durée de vie est assez courte, il y a trente niveaux qui se finissent entre une à cinq minutes pour les premiers, cinq à dix pour les derniers. Il y a aussi deux mini-jeux cachés un peu inutiles qui nous donnent la possibilité de tirer sur une cible ou de ramasser des pommes dans un temps limité.

Globalement, alors que le prix de deux euros sur PC semble être un tarif intéressant, les quatre euros sur notre console (soit le double) l’est moins. Ce n’est pas la première fois que QUByte Interactive possède cette politique mercantile qui considère les joueurs de la Nintendo Switch comme des vaches-à-lait. L’éditeur avait déjà fait ce genre de pratique sur Sokolor, un autre puzzle game brésilien.

Les graphismes ne sont pas réussis, l’univers est ni mignon, ni joli, cependant, ce n’est pas le plus important pour un puzzle game. Les musiques sont intéressantes, mais nous les oublions assez rapidement.

Le jeu n’est pas traduit, mais il n’y a que quelques mots en anglais, ce qui ne gênera pas beaucoup de monde.

Conclusion 4 /10 Midnight is Lost est un bon jeu de puzzle, avec un gameplay qui va vous retourner le cerveau. Cependant, comme souvent avec QUByte Interactive, le jeu est deux fois plus cher sur la Nintendo Switch que sur ordinateur. Le portage est catastrophique et ne justifie à aucun moment cette augmentation. Si le prix est un critère important pour vous, préférez la version PC, qui propose le même contenu avec une réalisation qui est bien plus soignée que sur la Nintendo Switch. LES PLUS Un gameplay qui retourne le cerveau

Un gameplay qui retourne le cerveau Un concept vraiment intéressant

Un concept vraiment intéressant Une bande-son agréable

Une bande-son agréable Parfait pour des courtes sessions LES MOINS Un prix qui double entre la Nintendo Switch (4€) et l’ordinateur (2€)

Un prix qui double entre la Nintendo Switch (4€) et l’ordinateur (2€) Un portage catastrophique

Un portage catastrophique Des graphismes vraiment pas très beaux

Des graphismes vraiment pas très beaux Pas fait pour ceux qui veulent se détendre

Pas fait pour ceux qui veulent se détendre De la difficulté qui augmente mais pas de nouveautés dans le gameplay Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / Prix / Différence de prix Switch-PC 0

Portage 0

Graphismes 0

Bande-son 0