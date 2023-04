Je vous propose ce soir un petit trailer pour FRONT MISSION 2: Remake qui arrive, en Français, le 12 juin prochain sur l’eShop pour 34,99€.

En l’an 2102, les conflits internationaux sont menés par des machines de guerre géantes appelées Wanzers. Dans la République populaire d’Alordesh frappée par la pauvreté, les soldats de l’armée déplorent la situation difficile du pays et décident de se soulever en masse. Déclarant leur indépendance face à l’O.C.U. (L’Union Coopérative de l’Océanie), ils prennent le nom d’« Armée révolutionnaire ».

Ash, un soldat de l’O.C.U., parvient à réchapper à la bataille qui s’en suit, mais l’Alordesh est complètement envahi par l’Armée révolutionnaire. Ash et ses compagnons survivants s’infiltrent alors dans les souterrains labyrinthiques d’Alordesh pour essayer de fuir. Cependant, ils ont tôt fait de découvrir l’existence d’un vaste complot derrière ce coup d’état.

FRONT MISSION 2: Remake conserve le scénario élaboré, les combats stratégiques au tour par tour et les options de personnalisation des Wanzers qui ont fait la renommée du premier opus, tout en actualisant les graphismes et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et améliorations :

Nombreuses nouvelles langues supportées

Nouvelle option de « caméra libre » pour zoomer pendant le jeu et voir les Wanzers en détail

Nouvelles options de teintes et de camouflages

Effets en jeu modernes

Bande-son réarrangée