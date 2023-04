Plongez dans l’inconnu, exploitez le pouvoir de nouvelles capacités et laissez la curiosité vous guider.

Dive Into the Unknown est le nom de ce mini trailer de 1 minute qui vient d’être dévoilé sur le Youtube officiel de Nintendo of America. The legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai prochain partout dans le monde sur Nintendo Switch.