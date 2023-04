Oh bordel, on les avait presque oubliés. Annoncés en 2022, les versions Nintendo Switch de Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris, ont été reportés à 2023 en toute fin d’année dernière en mode « ah oui mince, c’est vrai ».

Une nouvelle classification ESRB est apparue cette semaine pour un jeu appelé The Lara Croft Collection sur Nintendo Switch. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un titre dont nous avons déjà entendu parler, nous pouvons deviner assez bien son contenu. Bonne nouvelle donc, il semble qu’ils vont mettre en bundle les deux jeux ensemble sous ce nouveau titre, plutôt que de les vendre séparément. Avec une classification ESRB qui apparaît déjà, il est probable que le jeu soit disponible très bientôt !

Résumé de l’ESRB:

Il s’agit d’une collection de deux jeux d’action-aventure dans lesquels les joueurs aident Lara Croft et ses alliés à rechercher des artefacts pour empêcher d’anciens dieux de détruire le monde. Dans une perspective de 3/4, les joueurs traversent des ruines de jungle et des temples anciens, résolvent des énigmes et combattent des hordes de créatures ennemies (dinosaures, scarabées géants, démons de pierre). Les joueurs utilisent des lances, des pistolets, des mitrailleuses et des fusils pour vaincre les forces ennemies dans des combats rapides. Les batailles sont accompagnées de coups de feu réalistes, de grandes explosions et d’effets de tremblement d’écran. Certaines créatures se brisent en morceaux et/ou émettent des éclaboussures de liquide jaune lorsqu’elles sont touchées. Le sang rouge est représenté à quelques reprises : de grandes taches apparaissent lorsqu’une créature est écrasée entre des rouleaux à pointes ; une page de livre est tachée de gouttes de sang. Le mot « bastard » est prononcé dans le jeu.