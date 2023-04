Les rumeurs ont commencé à circuler en 2019, lorsque des sources internes ont déclaré à certains médias que Nintendo travaillait sur une version plus puissante de la Switch. Depuis lors, les rumeurs ont continué à se propager, avec des spéculations sur les spécifications de la console, son design et sa date de sortie.

Selon les rumeurs, la Nintendo Switch Pro aurait un écran OLED de 7 pouces, offrant une résolution plus élevée que l’écran actuel de la Nintendo Switch. La console serait également plus puissante que la Nintendo Switch actuelle, avec un processeur amélioré, plus de mémoire vive et une meilleure carte graphique. Certaines rumeurs suggèrent également que la console aurait des fonctionnalités supplémentaires, comme la prise en charge de la 4K en mode docké et un support Bluetooth pour les casques audio sans fil.

Cependant, Nintendo n’a pas encore confirmé l’existence de la Nintendo Switch Pro, et il n’y a aucune information officielle sur la console à ce jour. Certains analystes estiment que Nintendo pourrait annoncer la Switch Pro lors de l’E3 2021, la plus grande exposition de jeux vidéo au monde, qui aura lieu en juin. D’autres pensent que la console pourrait sortir plus tard dans l’année ou même en 2022.

Quoi qu’il en soit, la rumeur de la Nintendo Switch Pro a suscité beaucoup d’excitation chez les fans de Nintendo et les joueurs en général. Si les rumeurs s’avèrent vraies, la Switch Pro offrirait une expérience de jeu encore meilleure que celle de la Switch actuelle, avec des graphismes améliorés et des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, il convient de noter que tant que Nintendo n’a pas confirmé l’existence de la Switch Pro, il s’agit uniquement de rumeurs et de spéculations.