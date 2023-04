Sega nous annonce que Sonic Frontiers a atteint 3,2 millions de ventes sur les différentes plateformes sur lesquelles le jeu est sorti, aussi bien en physique qu’en dématérialisé au 31 Mars 2023. Une bonne nouvelle pour le hérisson bleu qui entame son renouveau via cet opus. Espérons que SEGA ait compris le message pour le prochain jeu et peaufine sa formule qui a séduit un grand nombre de joueurs.

Quand a Persona 5 Royal, nous sommes à actuellement 1,7 million de ventes pour la réédition, 4 millions en comptant la version PS4 et on atteint le chiffre faramineux de 9 millions en ajoutant la version d’origine et les spin-offs.

Ces chiffres proviennent du dernier rapport de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2023.