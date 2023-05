Saint-Ouen, France – 3 mai 2023 : Konami Digital Entertainment B.V., le développeur Guruguru et Just For Games sont heureux d’annoncer que le jeu d’action roguelite GetsuFumaDen: Undying Moon bénéficiera prochainement d’une sortie en édition physique sur Nintendo Switch, disponible dès le 14 juillet 2023.

Une édition deluxe sera également disponible sur la console hybride de Nintendo à la même date, contenant entre autre la bande son complète du jeu au format CD ainsi qu’un livre d’art physique.

Just For Games a le plaisir de s’associer à Konami pour la distribution en France de ces deux éditions physiques du titre.

GetsuFumaDen: Undying Moon est un roguelite 2D aux visuels « peints à la main » façon estampe japonaise, où la mort n’est pas une fin en soi et l’action se poursuit jusqu’au cœur de l’enfer.

L’édition physique Standard de GetsuFumaDen: Undying Moon contient :

Jeu Switch GetsuFumaDen: Undying Moon.

Mini livre d’art numérique.

Mini bande sonore numérique.

Jeu original Famicom Getsufumaden de 1987.

L’édition Deluxe de GetsuFumaDen: Undying Moon comprend:

Jeu Switch GetsuFumaDen: Undying Moon.

Artbook physique à couverture rigide.

Bande sonore complète physique (2xCD).

3 cartes illustrées.

À propos de GetsuFumaDen: Undying Moon : La mort n’est pas la fin : battez des ennemis infernaux jusqu’à votre mort et poursuivez le combat avec votre âme éternelle et vos souvenirs dans un nouveau corps ! GetsuFumaDen: Undying Moon intègre l’action intense d’un roguelike hack-and-slash à un monde de fantasy splendide inspiré de l’art traditionnel japonais. Incarnez le chef et gardien du monde vivant et, équipé d’un arsenal mystique et des pouvoirs du clan Getsu, descendez dans les profondeurs des Enfers pour éliminer la source du cataclysme. Caractéristiques principales : Des graphismes uniques inspirés de l’ukiyo-e : Inspiré par le style artistique de l’ukiyo-e japonais, le monde de GetsuFumaDen est aussi sublime que mortel. Des animations en 2D vivantes et dynamiques donnent vie aux différents tableaux.

Des combats de boss violents et hors du commun : Un seigneur démoniaque réanimé, un gigantesque mille-pattes et une hydre à cinq têtes comptent parmi la myriade de monstres et de yōkai terrifiants et démesurés que vous trouverez en travers de votre chemin. Les dieux jumeaux du vent et de la foudre, un gigantesque mille-pattes et une hydre à cinq têtes comptent parmi la myriade de yōkai terrifiants et démesurés que vous trouverez en travers de votre chemin. Parez leurs attaques implacables et terrassez-les pour continuer votre descente aux Enfers.

Des combats dynamiques et varies : Maîtrisez le tempo des combats armés intenses dont le rythme et l’enchaînement des mouvements sont inspirés des arts martiaux japonais. Utilisez les attaques spéciales uniques des différents types d’armes, dont des katanas, des ombrelles de combat et des lances pour triompher de vos ennemis.

Le roguelike dans tous ses états : La mort n’est qu’une étape dans le monde des Enfers en constante évolution qui vous proposera des niveaux et des défis renouvelés à chaque tentative. Les améliorations permanentes, les armes personnalisables et la progression variable à chaque niveau apporteront leur lot de nouvelles opportunités et difficultés à chaque fois.

Un système d’amélioration d’arme immersive : Le processus de fabrication vous permet de récupérer, améliorer et débloquer les capacités de vos armes principales et secondaires en toute liberté. Débloquez des améliorations pour vos armes préférées à chaque tentative et retournez au cœur de l’action !!

Un système de renforcement basé sur les âmes : Récupérez des âmes lors de votre descente aux Enfers pour vous renforcer en temps réel. Tirez parti du système de renforcement unique afin de sélectionner vos améliorations de manière dynamique et stratégique.