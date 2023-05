Vous avez envie d’un jeu de détective avec des mystères à résoudre, des énigmes et des objets cachés ? Alors Made in Mavis a peut-être le jeu qu’il vous faut ! Marlon’s Mystery: The Darkside of Crime, un jeu policier qui sera lancé sur Nintendo Switch plus tard ce printemps en Europe et en Amérique du Nord.

Dans ce jeu, vous suivez Abby Marlon (une détective) et Jared Evans (son assistant) alors qu’ils enquêtent sur une affaire de meurtre impliquant la plus jeune fille de la famille Taylor, Eleanor, qui a assassiné son père et s’est enfuie avec l’argent de l’héritage.