Faisons un petit tour des sorties annoncés sur Nintendo Switch !

Pathfinder est disponible dès aujourd’hui !

Les Pathfinders sont désireux d’en savoir plus sur l’Histoire humaine. Ils ont étudié différentes civilisations du passé.

Avec le soutien du scientifique Albert New, ils voyagent à travers l’espace et le temps, visitant ces anciens peuples en personne.

Leur objectif est de collecter des reliques de chaque civilisation et de créer un musée des souvenirs humains.

Pour y parvenir, ils devront traverser des chemins dangereux, affronter des obstacles, des pièges et des ennemis.

Votre rôle est de mémoriser ces obstacles et de tracer un chemin sûr pour eux.

Votre mémoire est-elle assez aiguisée pour cela ?

– Six civilisations différentes à visiter et trois niveaux de difficulté.

– Les checkpoints et les drapeaux peuvent être utilisés comme marqueurs pour vous aider à mémoriser le chemin. Mais vous gagnerez un bonus si vous ne les utilisez pas.

– Vous pouvez gagner des pièces optionnelles dans chaque niveau en empruntant des chemins plus complexes.

Star Gagnant est un Shoot ’em up à défilement vertical supervisé par Takahashi Meijin. Le bonhomme est connu pour avoir travaillé chez Hudson Soft dont il sera le porte-parole et pour qui il animait régulièrement des pastilles pour présenter les jeux de la société, c’est d’ailleurs à l’occasion de l’une d’elle lors de la présentation de Star Force, qu’il a pressé tellement vite sur le bouton de tir qu’il a fait planté le jeu ! Par la suite, un compteur a été intégré et Takahashi Meijin enregistre un record de 16 pressions en une seconde ! Il est même le héros du jeu Adventure Island (de Hudson Soft, évidemment). la sortie de ce Shoot ’em up, qui devrait jouer sur votre rapidité à presser sur le bouton de tir, est prévue pour le 11 Mai 2023.

Le même jour, vous pourrez également retrouver Gunvein, un autre Shoot ’em up promettant du shoot en 60 fps !

Et enfin, After You est un jeu d’énigme narratif qui vous fera travailler vos méninges avant le 12 Mai… 😉

Vous êtes Aron, un homme qui se réveille dans sa chambre et se rend compte qu’il est seul. Ni sa famille ni ses voisins ne sont là.

De là, Aron commencera un voyage pour essayer de comprendre ce qui s’est passé.

Au cours de trois chapitres, Aron révélera les secrets les plus profonds et les plus humains des personnes qui habitaient ces lieux.

After You – Level Escape est un jeu de puzzles inclus dans le récit, ce ne sont pas des puzzles faciles, vous n’aurez pas d’aide, vous ne pourrez pas enregistrer quand vous le souhaitez. Son gameplay est basé sur l’exploration, la lecture des notes et la déduction, pour résoudre les énigmes.

Le 24 Mai, vous pourrez vous essayer au jeu de poker narratif avec les animaux de Sunshine Shuffle, la bande annonce est visible juste là (et ça promet d’être épique)…

Bat Boy est un jeu de plates-formes en 2D aux graphismes « façon NES » et inspiré de Shovel Knight et Mega Man dont la sortie est prévue pour le 25 Mai 2023 !

Le mage interdimensionnel Lord Vicious a hypnotisé les amis de Bat Boy afin de les forcer à participer au Joug des Ténèbres, un tournoi sportif composé d’épreuves aussi brutales que sournoises ! Bat Boy est le seul à pouvoir libérer ses amis, sportifs de renom, avant qu’ils ne succombent dans l’arène. Accompagné d’un petit corbeau très bavard nommé Garou, il va parcourir ces mondes étranges et faire de nombreuses rencontres, tantôt amicales, tantôt hostiles, jusqu’à sa confrontation finale avec Lord Vicious.

Dans Bat Boy, incarnez le héro éponyme contre ses anciens coéquipiers sportifs comme Racket Girl, Shinai Guy, Aquaria et Mr. Blitzer, ainsi que d’autres personnages à travers les différents mondes au-delà des portails dimensionnels ouverts par Lord Vicious !

Tartarus Key est un jeu d’aventure/horreur à la première personne aux graphismes « façon PS1 ». Il est attendu pour le 31 Mai 2023 sur Nintendo Switch.

Alex Young se réveille prisonnière d’un étrange manoir rempli d’énigmes, de pièges et de caméras qui la surveillent. Dans ce mystérieux thriller à la première personne, vous devez trouver la raison de son enlèvement ainsi que de celui de ces camarades. Leur destin est entre vos mains.

Fall of Porpucine est une aventure narrative unique : un choc entre la vie professionnelle et la vie quotidienne, et une réflexion sur notre système de santé déséquilibré. Proposant des environnements en 2D aux graphismes rappelant les livres pour enfants. Le titre sera disponible sur la console hybride de Nintendo à partir du 15 Juin 2023 !

Super Sean 007 est un jeu de plateforme proposant de faire le tour du monde. Vous serez amené à traverser des environnements bucoliques au milieu desquels se dressent encore les ruines d’une civilisation disparue… L’aventure est attendue pour le deuxième trimestre 2023 (donc d’ici à fin juin).

Mahou Senshi: Cosplay Club est un RPG en tour par tour financé avec succès sur Kickstarter en février dernier. Le jeu est réalisé par Behold Studios à qui l’on doit déjà Chrome Squad et Galaxy of Pen and Paper.

Celui-ci nous proposera d’incarner d’un Cosplayeuse qui obtient des pouvoirs en fonction des costumes qu’elle porte. Le jeu devrait sortir encore cette année sur PC et une version Nintendo Switch devrait suivre… En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce !