Décidément, le kangourou n’a pas dit son dernier mot, en effet, après 4 DLCs (dont 3 ajoutaient des nouveaux skins), un nouveau DLC ajoutant 5 nouveaux niveaux et surtout un nouveau Boss, le Roi des Crabes ! Celui-ci devrait être disponible au moment où vous lisez ces lignes !

Changez les règles des jeux de plateforme en 3D !

Les règles sont faites pour être transgressées, mais pour Kao, elles sont faites pour s’amuser ! Chamboulez Kao the Kangaroo ! Le DLC « Bend the Roo’les » vous fait redécouvrir l’univers de cette adorable boule de poils bondissante et au cou qui s’étire. La seule façon de transgresser les règles sans devenir un criminel ! Vous découvrirez Kao sous un tout nouveau jour !

Le Guerrier éternel a certes été vaincu, mais l’influence du Monde éternel perdure ! Le plus gros (et le plus grognon) des crabes a reçu la puissance du Monde éternel. Sa mission ? Débarrasser l’île de tous les kangourous pour se concentrer sur son passe-temps favori… la sieste. Ce nouveau pouvoir confère à ce crabe géant la capacité de contrôler tous les crabes et toutes les autres petites créatures autour de lui pour devenir… LE ROI DES CRABES.

Seul Kao peut faire face à cette menace à pinces ! Kao réussira-t-il à vaincre le Roi des crabes ?! Le Monde éternel sera-t-il banni une bonne fois pour toutes !?! Découvrez-le dans le DLC Kao the Kangaroo: Bend the Roo’les !

On vous laisse découvrir le contenu de ce DLC en vidéo: