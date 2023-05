Paris, le 4 mai 2023 – Bandai Namco Europe et Supermassive Games ont le plaisir d’annoncer la sortie de The Dark Pictures Anthology: Man of Medan sur Nintendo Switch aujourd’hui. Après une première saison palpitante de The Dark Pictures Anthology, le premier opus, Man of Medan, arrive sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront se lancer dans ce premier voyage terrifiant et mystérieux dans cette version Nintendo Switch, une première pour Supermassive Games.

Dans Man of Medan, cinq amis partent en vacances en bateau pour faire de la plongée, à la recherche d’un navire englouti datant de la Seconde Guerre Mondiale. C’est alors qu’une tempête vient transformer ce séjour en une aventure sinistre. Les joueurs pourront explorer le vaisseau hanté et découvrir l’histoire complète, voir au-delà avec l’extension « Inondation » et le mode de jeu Curator’s Cut disponible au lancement.

Les nouveaux venus et les fans de la franchise peuvent découvrir l’atmosphère terrifiante de Man of Medan seul ou avec des amis, avec le mode histoire partagé en multijoueur en ligne à 2 et le mode coopératif hors ligne avec jusqu’à 5 joueurs.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, et maintenant sur Nintendo Switch.