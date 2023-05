Lesquin, le 4 mai 2023 – NACON et l’équipe RaceWard, label racing de NACON Studio Milan, sont heureux de présenter la toute nouvelle approche de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, « open roads », offrant une autre manière de découvrir les plaisirs de la moto. Développé par les vétérans de l’équipe RaceWard, le jeu officiel du Tourist Trophy propose de faire vivre aux joueurs les sensations de la course la plus dangereuse au monde. Le jeu sera disponible le 11 mai 2023 sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.

Oubliez quelques instants le tumulte de la compétition et découvrez la beauté des environnements de l’Ile de Man… à plus de 300km/h !

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 offre aux joueurs une toute nouvelle vision « open roads », permettant de se déplacer librement sur la célèbre Ile de Man et ses 200km de routes. Reproduit à l’échelle 1:1, le tracé officiel du Tourist Trophy sert de point de départ aux nombreuses activités du mode carrière allant du contre la montre au « mass start », en passant par des défis variés.

Pour la toute première fois, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 intègre de nouveaux circuits interconnectés et ouverts, dont les célèbres courses St John’s et Clypse. À ceux-ci viennent s’ajouter de nouvelles routes conçues par le studio Raceward, permettant aux joueurs de découvrir l’intérieur de l’Ile et sa montagne Snaefell.

La nouvelle carte de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 devient une véritable aire de jeu. Regorgeant de points d’intérêts à explorer et découvrir, elle permet d’en apprendre plus sur l’histoire de l’île et de sa célèbre compétition. Les joueurs les plus curieux peuvent consulter les informations collectées dans le menu « journal ».

Contenu et nouveautés de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 :

· Le tracé officiel du Tourist Trophy

· Un total de 200km de routes praticables à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, dont 60 km pour le Snaefell Mountain Course

· 32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques

· Près de 40 motos Superbike et Supersport

· Plus de 20 pilotes officiels

· Une physique améliorée pour une gestion des virages et freinages plus précise

· De nombreuses améliorations des motos pour réaliser les meilleures performances

· Une nouvelle approche « Open Roads » pour découvrir l’Ile de Man librement

· 11 types d’activités différentes dont deux personnalisables

· Du multijoueur avec la possibilité de créer des lobbys ouverts ou privés en ligne

· Des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels

· Un jeu compatible cross-gen

· Les joueurs bénéficient des versions old et next-gen d’une même plateforme après l’achat de n’importe quelle version du jeu

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM le 11 mai 2023.