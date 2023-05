Hommage gore et explosif aux shooters d’antan, situé dans l’univers iconique de Games Workshop, Warhammer 40 000: Boltgun dévoile un Gameplay Trailer détonnant, dans un cocktail survitaminé d’action et de cinématique. Édité par Focus Entertainment et développé par Auroch Digital, ce FPS retro survolté sort le 23 mai sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Précommandez-le dès maintenant et prenez un bon shoot d’adrénaline grâce au nouveau Gameplay Trailer de cet intense boomer shooter.

Il est grand temps de purger les hérétiques !

Soyez prêts pour Boltgun, un shooter rapide et sanglant qui ressuscite le FPS des premiers temps, avec un gameplay aussi nostalgique que résolument moderne. Incarnez un puissant Vétéran d’Appui des Space Marines, accompagné de son fidèle servo-crâne et foncez tête baissée dans l’univers sombre et gothique de Warhammer 40,000.

Mandaté par l’Inquisition, tirez le meilleur parti de votre arsenal sacré, votre armure indestructible et votre instinct guerrier pour sillonner Graia, un Monde-Forge au bord du gouffre, envahi par les Cultistes, les hérétiques et les démons.

Descendez les Cultistes avec votre puissant Boltgun ! Explosez les hérétiques avec votre pouvoir de Charge ! Utilisez votre Épée-Tronçonneuse pour tailler en pièces les engeances du Chaos ! Massacrez les hordes d’ennemis grâce à votre arsenal iconique !

Seule la mort met fin au devoir ! Déchaînez votre rage contre les ennemis de l’Imperium !

Que les hordes du Chaos tremblent face à Warhammer 40,000: Boltgun, dont la sortie est prévue pour le 23 mai sur Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.