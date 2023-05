Enfilez votre sac et desserrez votre ceinture avant de plonger au cœur de ce Dungeon Crawler mêlant aventure et survie dans Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook. Il vous faudra traverser et fouiller des donjons, tout en affrontant des ennemis, afin de récolter des ingrédients pour cuisiner des repas qui pourront sauver votre vie. Attention toutefois, tous les plats cuisinés ne sont pas forcément délicieux.

NIS America a annoncé qu’une démo de Monster Menu : The Scavenger’s Cookbook est désormais disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Mieux encore, les données de sauvegarde de cette démo seront transférées dans le jeu complet.

Accrochez bien votre sac à dos et desserrez votre ceinture avant d’aller explorer les donjons de ce jeu d’aventure ! Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook remet au goût du jour la formule du SRPG classique avec une mécanique de jeu délectable basée sur la cuisine. Régalez-vous avec un groupe de personnages détaillés, récupérez des ressources, des ingrédients et des objets au fil de votre exploration, et affrontez des monstres en combats tactiques. Ensuite, détendez-vous près du feu de camp et utilisez ce que vous avez ramassé pour préparer des repas qui vous donneront un avantage pour votre prochain donjon.

Caractéristiques :

Buffet à volonté : Vainquez les monstres que vous affrontez et dévorez leur viande en préparant des plats au camp afin de restaurer vos points de vie et améliorer vos capacités et statistiques.

Vainquez les monstres que vous affrontez et dévorez leur viande en préparant des plats au camp afin de restaurer vos points de vie et améliorer vos capacités et statistiques. Choisissez votre propre aventurier : Créez votre équipe de quatre aventuriers en personnalisant leur classe, apparence, voix et pose.

Créez votre équipe de quatre aventuriers en personnalisant leur classe, apparence, voix et pose. Une saveur qui lui est propre : Prenez part à un jeu unique qui mélange les genres SRPG, Rogue-lite et survie !

Informations :

Date de sortie : 26 mai 2023

26 mai 2023 Plateforme(s) : Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4

Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 Genre : SRPG

SRPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonais/Anglais

Japonais/Anglais PEGI : 12

12 Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nippon Ichi Software