Londres, Royaume-Uni, 10 mai 2023 – Mediatonic et Epic Games sont fiers d’annoncer le lancement de la saison 4 de Fall Guys : Chantier créatif. La nouvelle saison introduit le mode créatif, un nouvel ensemble d’outils, 50 nouvelles manches créées par l’équipe Mediatonic ainsi que de nombreuses autres surprises.

Présentation du mode créatif de Fall Guys

Un éditeur de niveaux très complet qui permet aux joueurs de créer des émissions personnalisées et de les partager avec la communauté.

qui permet aux joueurs de créer des et de les partager avec la communauté. Les joueurs bénéficient des mêmes outils que les développeurs pour la création de manches. Toutes les nouvelles manches à partir d’ici seront créées dans Fall Guys.

pour la création de manches. Toutes les nouvelles manches à partir d’ici seront créées dans Fall Guys. Mediatonic utilisera un mélange d’analyses en jeu concernant les manches les plus jouées et les temps de jeu pour les aider à trouver les manches que la communauté aime, ainsi que les manches créées par les joueurs les plus populaires. Ces émissions les plus plébiscitées seront incluses dans la sélection de niveaux de Fall Guys.

Pour connaître toutes les dernières actualités de Fall Guys, y compris les dates de sortie des événements à durée limitée, les articles de la boutique et les collaborations, rendez-vous sur les réseaux sociaux officiels du jeu Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Et pour ne pas trébucher seul, il est possible de rejoindre les festivités sur le Discord officiel de Fall Guys.

Pour en savoir plus sur la Saison 4 veuillez consulter l’article de blog complet.