Comme Zelda: Tears of the Kingdom est la suite directe de Breath of the Wild et que le jeu se déroule dans le même monde, les vidéos comparatives semblent judicieuses pour montrer les différences entre les deux titres. Dans cette vidéo réalisée par « ElAnalistaDeBits », l’accent est mis sur la distance d’affichage, les temps de chargement, les FPS, etc.

TOTK fonctionne en 900p dynamique et 720p dynamique en mode portable. Il reste généralement à cette résolution, mais peut descendre à 792p.

L’implémentation de la reconstruction temporelle (FSR) dans TOTK pose quelques problèmes, déclenchant aléatoirement la résolution dynamique alors que, techniquement, cela ne devrait pas être le cas. TOTK corrige les problèmes de stuttering qui ralentissaient Breath of the Wild dans certaines zones, mais il y a des problèmes de framerate si nous utilisons les pouvoirs dans des zones où la charge graphique est trop importante ou lorsqu’il y a trop de npcs à l’écran.

Ces problèmes de framerate peuvent provoquer des chutes allant jusqu’à 20fps. Nintendo devrait travailler sur ce point principalement.

Distance d’affichage plus longue dans les ombres par rapport à breath of the wild. La végétation et la géométrie LOD ont également été légèrement augmentées.

Le soleil a changé de position dans TOTK. L’éclairage général a été retouché et amélioré.

Certaines zones sont presque méconnaissables par rapport à BOTW étant donné la grande quantité d’assets et de nouvelles structures ajoutées.

Amélioration de certaines textures.

Moins de densité d’herbe dans certaines zones par rapport à BOTW.

Temps de chargement plus rapide dans TOTK en déplacement rapide, mais plus rapide dans BOTW au démarrage du jeu.

Amélioration de la qualité de l’eau et des éclaboussures.

Cette vidéo a été réalisé avec la version 1.1.0 du jeu.