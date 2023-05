Lesquin, le 11 mai 2023 – NACON et l’équipe RaceWard, label racing de NACON Studio Milan, sont heureux de célébrer aujourd’hui le lancement de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Développé par les vétérans de l’équipe RaceWard, le jeu officiel du Tourist Trophy propose de faire vivre aux joueurs les sensations de la course la plus dangereuse au monde. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo SwitchTM.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 renouvelle le genre et propose une expérience unique. Au-delà de la représentation exacte de l’île et de la célèbre course, le jeu offre une grande liberté au pilote au travers de nouveaux modes.

Une liberté d’exploration totale sur 200km de routes

Le premier est l’approche « open roads ». Elle permet de découvrir librement les 200km de routes de l’Île de Man, dont celles qui composent le tracé officiel du Tourist Trophy, reproduit à l’échelle 1:1. C’est également une manière d’offrir aux joueurs le choix de s’entrainer directement sur les routes des épreuves, ou de participer aux nombreux défis proposés.

En plus du tracé mythique du Tourist Trophy, des compétitions officielles se déroulent au même moment sur d’autres routes, telles que les courses St John’s et Clypse. Également en « open roads », ce contenu supplémentaire est accessible depuis le tracé de la Snaefell Mountain, sans qu’il soit nécessaire de passer par un menu.

Des routes intérieures de l’île ont également été conçues par le studio pour offrir aux joueurs un espace de jeu additionnel et inédit, pour une expérience sans limite. L’Île de Man, plus vivante que jamais est la véritable protagoniste de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3.

Personnalisez votre expérience

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 propose de nombreuses options de personnalisation pour une expérience sur mesure. Que vous soyez expert ou néophyte des jeux de motos, les différentes aides au pilotage et les trois modes de difficulté vous permettent de progresser rapidement. Avec des options météorologiques ou encore l’amélioration des différentes pièces des motos, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 permet à quiconque de se lancer, à sa manière, dans l’aventure la plus extrême qu’un motard puisse rêver.

Libre à vous de découvrir le jeu dans n’importe quel ordre

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 propose de se lancer dans deux carrières Supersport et Superbike en simultané qui se déroulent via des points d’intérêts sur les 200km de routes ouvertes. Les joueurs sont libres d’accéder, de poursuivre et de conserver leur progression dans les deux catégories.

Un large choix de contenu est disponible parmi 25 pilotes officiels, 39 motos Superbike et Supersport, 32 circuits et 11 types d’activités à découvrir au fil de l’exploration. À cela s’ajoute une expérience multijoueur en ligne complète, avec la possibilité de créer des lobbys ouverts ou privés, ou de participer à des compétitions en ligne hebdomadaires et mensuelles.

Laissez le pilote qui sommeille en vous s’exprimer

Le jeu et la réalité n’ont jamais été aussi proches grâce à une physique plus réaliste que jamais. Elle permet de vivre de vraies sensations de pilotage et de découvrir l’Île de Man au guidon de véhicules aux comportements très proches de la réalité.

Les barrières entre les plateformes s’estompent grâce à un mode multijoueur compatible cross-gen. De plus, après l’achat d’une version digitale du jeu, les joueurs bénéficieront automatiquement des versions old et next-gen de la même plateforme. Par exemple, à l’achat du jeu au format digital PlayStation®5, le joueur aura également accès à la version PlayStation®4.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 est disponible sur PC, PlayStation®5PlayStation®4, Xbox Series X|S Xbox One, et Nintendo SwitchTM.