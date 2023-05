Un événement spécial Nintendo Treehouse : Live est organisé pour célébrer le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, il a eu lieu cette nuit, à 3H45 chez nous (18h45 PT / 21h45 ET / 2h45 au Royaume-Uni).

Nintendo précise que les « séquences évitent de spoiler l’histoire, mais montrent des phases de jeu et des zones qui n’ont pas encore été montrées, afin de préparer les joueurs à l’aventure qui les attend ». Après la présentation des séquences, d’autres contenus s’ajoute au compte à rebours de la sortie du jeu (qui est donc désormais disponible).