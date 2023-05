Weird West est sorti sur différentes plateformes concurrentes en mars 2022, il semble maintenant qu’une version Nintendo Switch soit au programme.

Une version Switch du jeu vient d’apparaître sur le site web de l’USK, l’organisme officiel de classification des jeux vidéo en Allemagne. Selon la liste, Weird West a été classé 16+ en Allemagne pour la violence et le langage grossier. Cette classification est une bonne indication qui confirme que le jeu est prévu sur la console hyrbide de Nintendo, mais il est cependant difficile de dire quand il sera réellement disponible, car aucune annonce officielle n’a été faite par l’éditeur Devolver Digital.

Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d’un groupe de héros hors du commun. Dans Weird West, vos décisions sont cruciales : chaque voyage accompli est unique et chacune de vos actions construit une histoire qui vous est propre, tandis que le monde qui vous entoure réagit à vos choix. Formez un groupe avec d’autres personnages ou enfoncez-vous seul dans le Weird West, sauvage et hostile. Domptez la légende. Devenez la légende.

Bienvenue dans le Weird West. Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques qui ont chacun des désirs et des buts différents.

Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques qui ont chacun des désirs et des buts différents. Des trajectoires entremêlées. Découvrez un univers unique à travers les destins croisés de différents personnages. Le joueur passe d’un personnage à l’autre, mais toute l’intrigue converge dans le chapitre final.

Découvrez un univers unique à travers les destins croisés de différents personnages. Le joueur passe d’un personnage à l’autre, mais toute l’intrigue converge dans le chapitre final. Une expérience de jeu sur mesure. Chaque session de jeu est unique, car le jeu définit l’histoire via les actions du joueur et ses choix précédents, afin d’offrir une intrigue passionnante et haletante.

Chaque session de jeu est unique, car le jeu définit l’histoire via les actions du joueur et ses choix précédents, afin d’offrir une intrigue passionnante et haletante. Une simulation immersive. Weird West propose plusieurs manières d’approcher le jeu. Ce monde bac à sable prend en compte de nombreux facteurs. Les personnages, les factions et même les lieux sont sensibles aux décisions du joueur.