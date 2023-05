En avril, Hori Japan avait révélé une nouvelle gamme d’accessoires pour Nintendo Switch sur le thème du jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Hori annonce aujourd’hui la sortie d’un de ces accessoires chez nous, le Split Pad Pro, mais aussi une sacoche à bandoulière inédite. Pour le moment, aucun des autres accessoires nippons semble prévu chez nous (voir ici).

Profitez de l’expérience d’une manette grandeur nature en mode portable avec le nouveau HORI Split Pad Pro. Dotée de sticks analogiques pleine grandeur, d’un D-pad précis et de larges gâchettes conçues pour le confort et la performance, même pour des sessions de jeu marathon. La manette figure égalment des touches arrière assignables, une fonctionnalité Turbo, et plus encore. Tout aussi parfait pour les jeux d’action à haute intensité ainsi que les nombreux autres titres Nintendo Switch. Améliorez votre expérience de jeu avec le Split Pad Pro ! Sous licence officielle de Nintendo. * N’est pas une manette sans-fil – seulement pour le mode portable. N’inclut pas les vibrations, les capteurs de mouvement et gyroscopes, le NFC ou la caméra IR.

Embarquez sur votre prochaine aventure avec le Sac Aventure HORI édition The Legend of Zelda™ : Tears of the Kingdom pour Nintendo Switch™. Le sac de style bandoulière avec sangle réglable permet de ranger la Nintendo Switch dans la poche principale ainsi que vos accessoires préférés tels que le HORI Split Pad Pro dans la poche extérieure. Sous licence officielle de Nintendo®