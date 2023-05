On en parlait il y a quelques jours, Mortal Kombat pourrait revenir dans un douzième opus qui serait finalement le 1er (après tout, les personnages de la saga ont joué avec les lignes temporelles)

Selon certaines rumeurs, Le Protecteur (de la série The Boys – dont on vous recommande vivement la lecture du comics, même si la série d’Amazon est de bonne facture), Peacemaker (DC Comics, vu dans le film The Suicide Squad, mais aussi dans la série TV à son nom) et enfin Conan le Barbare (faut-il vraiment le présenter ?) Seraient jouable dans le prochain Mortal Kombat qui a été plus ou moins annoncé…

Même si tout cela est à prendre avec des pincettes sanglantes, la présence de ces 3 personnages n’est pas à exclure et ils auraient toute leur place dans le jeu, qu’en pensez-vous ?

