Spirit of the Island est une simulation en coopération située dans un archipel tropical. Construisez votre ferme, faites pousser vos récoltes et élevez vos animaux, fabriquez des objets, cuisinez, construisez boutiques et musées pour transformer votre île en une destination touristique prospère !

PID Games, en partenariat avec Meta Publishing et 1M Bits Horde, a annoncé Spirit of the Island sur Nintendo Switch. Il n’y a pas de date de sortie pour l’instant.

Il existe une vieille tradition dans votre pays : pour devenir adulte et accomplir le rituel du passage à l’âge adulte, vous devez partir à l’aventure. La vôtre commence sur une île lointaine, dans un archipel tropical. Il était autrefois une destination touristique prospère, mais il ne reste rien de sa gloire d’antan : c’est à vous de la faire revivre ! Explorez l’archipel, rencontrez les habitants et aidez-les à restaurer leur paradis touristique… tout en essayant de découvrir les mystères de votre passé !

S’INSTALLER DANS UN NOUVEAU LIEU. Il vous faudra commencer par trouver de la nourriture, un endroit où dormir et de ressources pour construire une ferme et commencer votre aventure tropicale. Alors, qu’attendez-vous pour explorer votre nouveau territoire ?

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS. Il y a tant à faire dans Spirit of the Island ! Quelles que soient vos activités sur l’île, vous gagnerez de l’expérience, améliorerez vos compétences, débloquerez des recettes et deviendrez plus efficace dans tout ce que vous ferez. Votre vie en deviendra plus facile. Spirit of the Island propose 10 compétences uniques : agriculture, exploitation minière, recherche de nourriture, interactions sociales et même la pêche, avec son mini-jeu spécial. Parviendrez-vous à tout maîtriser ?

VOTRE VOYAGE DANS UN PARADIS TOURISTIQUE. Faites de votre île un paradis touristique accueillant, avec ses boutiques et ses endroits remarquables. Plus les touristes afflueront, plus votre économie se portera bien, ce qui est crucial dans le financement de vos voyages vers les îles lointaines. Mais comment les satisfaire tous, et que vendre dans vos magasins ? C’est là que vos compétences seront utiles ! Vendez des produits locaux ; ouvrez des musées pour exposer les trésors que vous découvrez au cours de vos aventures. Peut-être même que certains de vos visiteurs achèteront du bois de qualité, alors n’hésitez pas à improviser !

LE PLUS BEAU VOYAGE. Les touristes pourront tomber amoureux de votre île et décider de s’y installer, ce qui augmentera la population de la ville. C’est très important, car vous pourrez les engager pour s’occuper de vos boutiques et vous aider à entretenir l’île, par exemple. Faites donc de votre mieux pour que leur voyage soit inoubliable !

À DEUX, ON EST PLUS FORT. Le mode coopératif à 2 joueurs de Spirit of the Island permet de… tout faire ensemble ! Tous les contenus du mode solo (quêtes comprises) seront disponibles en ligne et le mode coopératif aura sa propre histoire. Le partage des ressources vous permet d’apporter dans votre campagne multijoueur certaines des ressources que vous trouverez – plutôt cool, non ? Partez à l’aventure avec un ami ! Construisez une ferme, cultivez, cuisinez, construisez un magasin pour vendre vos produits aux touristes, explorez l’archipel à la recherche de trésors, et découvrez les secrets de ce paradis tropical !

UN VASTE ARCHIPEL TROPICAL. Spirit of the Island propose 14 îles à explorer, chacune riche de sa faune, de ses secrets et de ses dangers. La nature des habitants ou des créatures qui habitent ces îles a été oubliée, mais vous découvrirez de mystérieuses grottes gardées par des créatures immémoriales. Serez-vous assez courageux pour les explorer et découvrir les mystères qu’elles renferment ? Vous pourrez obtenir de belles récompenses et progresser vers votre objectif final : la découverte du secret de votre passé.

LA COMMUNAUTÉ LOCALE. L’archipel grouille de vie ! Rencontrez plus de 14 personnages différents aux traits de caractère bien définis. Et oui, les possibilités romantiques ne sont pas exclues ! Selon le personnage que vous aurez choisi, vous pourrez épouser différents PNJ et terminer l’aventure par un mariage grandiose !

UNE VIE MOUVEMENTÉE. L’une des caractéristiques uniques de Spirit of the Island sont les événements, une série d’activités récurrentes qui se produisent au fil de chaque année de jeu (4 mois). Ils se présentent sous différentes formes : l’anniversaire des PNJ, le Jour de l’Océan, une fête traditionnelle qui célèbre la naissance de l’Océan, ainsi que vos propres événements. Il se passe toujours quelque chose d’amusant en ville, alors n’oubliez pas de consulter fréquemment votre calendrier !