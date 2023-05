Les premières informations sur les ventes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom au Royaume-Uni ont fait surface, et le jeu semble connaître un départ fantastique.

Tears of the Kingdom est déjà le huitième jeu Zelda le plus vendu de tous les temps, ayant déjà dépassé Skyward Sword, The Wind Waker et A Link Between Worlds. Il convient de noter que ces chiffres sont basés uniquement sur les ventes en boîtes, les données numériques de Nintendo n’étant pas prises en compte. Si les données numériques avaient été prises en compte, les débuts de Tears of the Kingdom auraient pu être encore plus importants.

Hogwarts Legacy était auparavant la plus grosse sortie de jeux en boîte de l’année au Royaume-Uni. Cependant, cet honneur revient désormais à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom est déjà le quatrième jeu Zelda le plus important de tous les temps en termes de recettes. Il se situe juste derrière Ocarina of Time et Twilight Princess.

Tears of the Kingdom a réussi à réaliser un lancement 173 % plus important que celui de Breath of the Wild. Cependant, il ne s’agit pas du plus gros lancement de tous les temps sur Switch – cette distinction revient toujours à Pokemon Scarlet et Pokemon Violet. Tears of the Kingdom se situe un peu en dessous.

source