Une nouvelle pochette de transport aux couleurs d’un des jeux les plus attendu de l’année vient compléter la panoplie indispensable des joueurs nomades !

Lesquin, 15 mai 2023 – NACON, acteur majeur de l’édition de jeux vidéo et créateur d’accessoires gaming premium, est ravi d’annoncer la disponibilité de sa nouvelle pochette pour Nintendo Switch™, Switch™ Lite et OLED aux couleurs du nouveau jeu Zelda™ Tears of the Kingdom.

Les pochettes de transport rigides NACON ont déjà su marquer l’esprit de nombreux joueurs grâce à leur confort et à leur fiabilité ! Devenues incontournables en matière de protection, elles reviennent aujourd’hui à l’effigie de l’un des titres les plus attendus de l’année : Zelda™ Tears of the Kingdom. Retrouvez toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de la gamme avec un tout nouveau motif. La pochette peut accueillir 5 cartes de jeux et deux cartes micro-SD, support inclinable et protection renforcée. Cet étui de transport est entièrement compatible avec les Nintendo Switch™ , Nintendo Switch Lite™ ou Nintendo Switch™ OLED pour s’adapter à votre support préféré.

La pochette pour Nintendo Switch™ et Switch™ Oled Zelda™ Tears of the Kingdom est disponible au prix public conseillé de 19.90€ à partir du 13 mai 2023 en magasin et sur nacongaming.com