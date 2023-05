White Plains, NY – 15 Mai 2023 – La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach (Nasdaq : HEAR), annonce aujourd’hui la disponibilité de deux nouveaux coloris pour le Recon 70 et le Recon 50, les deux casques les plus vendus de la marque. Le Turtle Beach® Recon™ 70 Lavande vient compléter la gamme appréciée des casques de jeu filaires abordables. Le Turtle Beach® Recon™ 50 Rouge/Bleu arbore quant à lui les couleurs classiques et incontournables de la Nintendo Switch. Les deux modèles sont dotés de haut-parleurs supra-auriculaires de 40 mm de haute qualité et d’un microphone haute sensibilité pour un son de qualité supérieure et des conversations limpides. Ils présentent également un design léger et confortable avec des coussins enveloppés de similicuir qui offrent une isolation sonore supplémentaire et de meilleures basses.

Le Recon 70 Lavande est équipé d’un micro à bascule et de commandes de volume sur l’oreille, tandis que le Recon 50 Red/Blue est doté du microphone à perche amovible de Turtle Beach et des commandes de volume intégrées. Les deux modèles sont compatibles avec toutes les plateformes de jeu et appareils dotés d’une connexion filaire de 3,5 mm. Les Recon 70 Lavande et Recon 50 Rouge/Bleu de Turtle Beach sont disponibles dès maintenant sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants au prix de vente conseillé de 39,99 € et 24,99 €.

« Nos casques Recon 70 et Recon 50 sont depuis des années leaders du marché dans leur gamme de prix car ils offrent une expérience de gaming audio de haute qualité et sont commercialisés à des prix très abordables », a déclaré Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation. « Les Recon 70 et Recon 50 sont les casques gaming d’entrée de gamme par excellence et établissent la norme de ce que les joueurs peuvent attendre à ce prix. Nous sommes heureux de continuer à élargir notre gamme avec de nouvelles couleurs afin que les joueurs aient encore plus de choix lorsqu’ils recherchent un son intense, des discussions claires et une compatibilité multiplateforme qui font la réputation de Turtle Beach. »

Les casques gaming de la gamme Recon 70 de Turtle Beach sont disponibles dans la plus grande variété de couleurs sur le marché. Les joueurs peuvent ainsi choisir entre le noir ou le blanc, avec des accents verts ou bleus, ainsi que le noir avec des accents rouges. Les amateurs de camouflage aimeront les options Arctic Camo, Vert Camo et Bleu Camo, et maintenant le nouveau Recon 70 Lavande, qui rejoint les versions Teal, Silver et Midnight Red en tant que dernière offre de couleur unie. Que vous choisissiez Lavande ou un autre coloris, tous les casques Recon 70 sont compatibles avec toutes les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo, Windows PC et Mac, ainsi qu’avec les appareils mobiles compatibles dotés d’une connexion filaire de 3,5 mm.

Qu’il s’agisse d’affronter les nouveaux ennemis d’Hyrule dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sorti récemment, ou de se mesurer à des amis dans une partie amicale de Super Smash Bros, le Recon 50 Rouge/Bleu de Turtle Beach offre une qualité audio et un confort indispensables pour triompher avec un style inspiré de la Nintendo Switch. Bien que le Recon 50 Rouge/Bleu soit dédié aux fans de Nintendo, tous les casques gaming Recon 50 fonctionnent également sur tous les appareils disposant d’une connexion filaire de 3,5 mm.