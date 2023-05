Baten Kaitos I & II HD Remaster sortira cet été sur Nintendo Switch, avec une version numérique via l’eShop et une version physique. Pour ceux qui, au Royaume-Uni, souhaitent opter pour la version physique, vous n’aurez littéralement qu’une seule boutique à choisir.

GAME a été révélé comme étant le revendeur exclusif des copies physiques de Baten Kaitos I & II HD Remaster. Espérons que cela ne soit pas trop gênant pour ceux qui souhaitent se procurer une copie physique au Royaume-Uni, mais surtout que ça ne sera pas le cas aussi chez nous avec Micromania qui aurait l’exclusivité.

Deux extraordinaires JRPG font leur grand retour. Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean et Baten Kaitos Origins sont de retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à progresser en jeu, ce qui les rendra encore plus simples à jouer !

Autrefois, les Hommes et un dieu maléfique s’affrontèrent lors d’un terrible conflit. Après une bataille féroce, les Hommes parvinrent à sceller le dieu maléfique, mais cette guerre ne laissa derrière elle qu’une terre désolée. Les Hommes décidèrent alors d’abandonner cette terre et d’aller vivre dans le ciel.

Ces contes devinrent des légendes. Les humains se virent pousser des ailes qu’on appelait les Ailes du cœur et vécurent une existence paisible. Cette époque fut longue et tranquille… Mais son effondrement avait silencieusement commencé.

C’est au moment où un jeune homme vous appelle par votre nom, le nom d’un esprit, que cette histoire commence. Une histoire qui se déroule sur un continent suspendu dans les airs et où pensées et prières se mélangent.

*Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean (Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan; ndlr) est disponible avec des sous-titres en anglais, français, italien, allemand et espagnol.

Baten Kaitos Origins est disponible avec des sous-titres uniquement en anglais.

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu est un jeu vidéo de rôle développé par Monolith Soft et tri-Crescendo et édité par Namco pour la console Nintendo GameCube. Il a été publié pour la première fois en 2003 au Japon et en 2004 en Amérique du Nord.

Le jeu se déroule dans un monde fantastique où les humains vivent sur des îles flottantes appelées « magnus ». Les joueurs prennent le contrôle de Kalas, un jeune homme amnésique qui possède une aile en métal et qui se joint à un groupe d’aventuriers pour découvrir la vérité sur son passé.

Le système de combat de Baten Kaitos est unique et innovant, offrant aux joueurs la possibilité de combiner des cartes pour créer des attaques spéciales et des sorts. Les joueurs peuvent également collecter des « magnus », des cartes qui représentent des objets du monde réel, comme des armes, des aliments et des objets de collection. Les magnus peuvent être utilisés en combat ou pour résoudre des énigmes et interagir avec l’environnement.

Le jeu offre également une histoire intrigante et bien développée, qui explore des thèmes tels que l’amitié, la trahison et le sacrifice. Les personnages sont bien écrits et ont des personnalités distinctes, offrant aux joueurs un lien émotionnel avec l’histoire. Les graphismes de Baten Kaitos sont magnifiques pour l’époque, avec des décors magnifiques et des effets visuels étonnants. La musique est de plus un point fort du jeu, avec des compositions orchestrales épiques qui renforcent l’atmosphère fantastique.

Baten Kaitos Origins est la suite de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan développé par Monolith Soft et tri-Crescendo, et édité par Namco pour la console Nintendo GameCube. Il a été publié pour la première fois en 2006 en Amérique du Nord, mais jamais en Europe.

Le jeu se déroule dans le même univers que son prédécesseur mais se déroule plusieurs milliers d’années avant les événements du premier jeu. Les joueurs prennent le contrôle de Sagi, un jeune homme travaillant pour l’empire de Alfard, qui se retrouve impliqué dans une conspiration qui pourrait mettre en péril le monde entier.

Le système de combat de Baten Kaitos Origins est similaire à celui de son prédécesseur, offrant aux joueurs la possibilité de combiner des cartes pour créer des attaques spéciales et des sorts. Les joueurs peuvent également collecter des « magnus », des cartes qui représentent des objets du monde réel, comme des armes, des aliments et des objets de collection, qui peuvent être utilisés en combat ou pour résoudre des énigmes.

Le jeu offre également une histoire captivante qui explore des thèmes tels que la trahison, la corruption et le sacrifice. Les personnages sont bien écrits et ont des personnalités distinctes, offrant aux joueurs un lien émotionnel avec l’histoire. Les graphismes de Baten Kaitos Origins sont magnifiques, avec des décors magnifiques et des effets visuels étonnants. La musique est également un point fort du jeu, avec des compositions orchestrales épiques qui renforcent l’atmosphère fantastique.