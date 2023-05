Bandai Namco a annoncé la mise à mort de Pac-Man 99.

Le service en ligne du jeu sera fermé plus tard dans l’année et le jeu sera entièrement retiré de l’eShop. Votre dernière chance de jouer au jeu sera le 8 octobre 2023. Pac-Man 99 sera toujours jouable hors ligne et tous les contenus téléchargeables seront disponibles comme prévu après la date de fermeture s’ils ont été achetés auparavant. Cela signifie que les joueurs continueront à avoir accès à des extras tels que le mode combat CPU.

Sorti en avril 2021 exclusivement sur Nintendo Switch, Pac-Man 99 est une version en ligne multijoueur du célèbre jeu d’arcade Pac-Man, qui a été initialement publié en 1980.

Dans Pac-Man 99, les joueurs contrôlent Pac-Man, le personnage principal, et tentent d’éviter les fantômes tout en mangeant des pac-gommes pour marquer des points. Ce qui distingue ce jeu de ses prédécesseurs est l’ajout d’une dimension multijoueur, où les joueurs peuvent s’affronter en ligne pour être le dernier survivant.

Les joueurs peuvent déclencher des attaques sur les autres joueurs en mangeant des fruits spéciaux et en envoyant des fantômes supplémentaires sur les autres joueurs, les ralentissant et les rendant plus vulnérables aux attaques des fantômes. Les joueurs doivent également surveiller les « ghost trains », qui sont des chaînes de fantômes qui se dirigent vers le joueur en tête, et les éviter à tout prix.

Le jeu est gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online, mais il y a aussi des achats dans le jeu disponibles pour les joueurs qui souhaitent personnaliser leur expérience de jeu. Avec des graphismes colorés et un gameplay addictif, Pac-Man 99 offre une expérience de jeu classique qui a été remise au goût du jour pour les joueurs modernes.

L’annonce officielle du retrait du jeu:

PAC-MAN 99 fera partie des services inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online jusqu’au 8 octobre 2023. Après cette date, il ne sera plus possible d’accéder à ce service en ligne.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de fin de service :

8 août 2023 – Les thèmes personnalisés payants ne seront plus disponibles à l’achat en tant que contenus téléchargeables.

– Les thèmes personnalisés payants ne seront plus disponibles à l’achat en tant que contenus téléchargeables. 8 septembre 2023 – Les contenus téléchargeables payants Mode Unlock et Deluxe Pack ne seront plus disponibles à l’achat.

– Les contenus téléchargeables payants et ne seront plus disponibles à l’achat. 8 octobre 2023 – Fin du service en ligne.

À partir du 8 octobre 2023, la distribution de thème personnalisés gratuits prendra fin et PAC-MAN 99 ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs. Remarque : les utilisateurs qui avaient déjà téléchargé le logiciel ou acheté des contenus téléchargeables pourront toujours les retélécharger après cette date.

Le jeu en ligne ne sera également plus possible dans les modes en ligne du jeu :

PAC-MAN 99 Bataille royale

PAC-MAN 99 Bataille royale (Match privé)

Les classements en ligne dans le menu Records

Les utilisateurs qui ont acheté les contenus téléchargeables Mode Unlock ou Deluxe Pack avant le 8 septembre 2023 pourront continuer à accéder aux modes hors ligne (CPU Battle, Score Attack et Blind Time Attack) après la fin du service, ainsi qu’utiliser les thèmes personnalisés déjà achetés. Ce contenu téléchargeable est disponible sur Nintendo Switch aussi bien pour les abonnés Nintendo Switch Online que pour les personnes ne disposant pas d’un abonnement.