Oups, les précommandes Amazon ont commencé trop tôt !

On apprend que Les Schtroumpfs 2 : Le prisonnier de la pierre verte est en développement sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox Series. Le jeu est toujours développé par Microïds, le studio derrière le précédent opus.

Le Schtroumpf Bricoleur a créé une invention révolutionnaire : le SchtroumpfoMix! Il doit cependant trouver un ingrédient clé pour améliorer son invention, la Pierre Verte, qui est en possession de Gargamel. Le Schtroumpf Bricoleur et son équipe partent alors en mission chez Gargamel pour récupérer la fameuse pierre dans son laboratoire, mais une erreur provoque l’explosion de celle-ci et l’éparpille dans le pays Maudit. En plus d’avoir relâché dans la nature ses pouvoirs hors de contrôle permettant de copier et de décomposer la matière, la Pierre Verte a libéré le maléfique Stolas, un fléau d’un nouvel ordre bien décidé à faire régner la terreur. Une équipe de choc composée de 4 Schtroumpfs va alors partir à l’aventure à travers différents téléporteurs pour récupérer les fragments de la Pierre Verte et la reconstituer avant que celle-ci plonge le monde dans le chaos. Bien équipés, les Schtroumpfs pourront compter sur le SchtroumpfoMix et sur un allié inattendu… Gargamel !

Retrouvez une équipe composée de Schtroumpfs iconiques : Le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à lunette, le Schtroumpfs Bêta et Tempête !

Pour la première fois dans un jeu vidéo, collaborez avec Gargamel pour sauver le village des Schtroumpfs! Utilisez les téléporteurs pour voyager à travers le Pays Maudit et découvrez 3 nouvelles régions encore inexplorées.

Profitez d’un gameplay dynamique avec de l’exploration, de la plateforme mais également des combats encore plus intenses grâce au SchtroumpfoMix!

Récupérez différentes ressources pour obtenir de la BoostiBoom et améliorer le SchtroumpfoMix au fil de l’aventure !

Je vous laisse avec les premières images du jeu :