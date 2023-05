Une nouvelle mise à jour sera disponible pour Pokémon Écarlate et Violet entre le 22 et le 26 mai.

Cette mise à jour corrigera un problème lié aux compétitions qui a affecté les qualifications japonaises et coréennes pour leurs championnats nationaux et les championnats du monde Pokémon. Ce problème empêchait les joueurs de voir les classements, d’affronter les mêmes adversaires à plusieurs reprises et de quitter le jeu entre les combats. Il était donc difficile pour les joueurs de participer aux compétitions, ce qui aurait pu entraîner des résultats injustes.

source