Tjhe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, c’est aussi l’ode à l’exploration et à la découverte fortuite.

Mais si vous n’êtes pas dans ce délire-là, et que le guidebook se fait attendre, je vous propose de découvrir une carte interactive juste ici. Pratique, proposant même de s’enregistrer pour faire avancer la progression, cette carte vous permettra d’avancer à votre rythme.