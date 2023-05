Des trous, des petits trous, toujours et encore des… grands trous !

Le temps est venu de songer à réaliser une (et même plusieurs !) graaaaande fosse (aucune vision morbide, rassurez-vous !), aussi profonde que possible dans l’optique de récupérer un maximum de gemmes, de pièces, sans oublier des diamants. Mais pour y parvenir, il va falloir recruter des ouvriers, et même quelques animaux de compagnie qui seront porteurs de quelques avantages conséquents. Petite plongée au cœur du forage à la portée de tous !

Développé par CrazyLabs et édité par QubicGames, Dig Deep ! est un petit jeu disponible sur Nintendo Switch depuis le 28 avril dernier. Destiné aux amateurs de jeux très simples et addictifs, il s’adresse malgré tout à toutes les tranches d’âge grâce à sa parfaite accessibilité. Il suffit de faire preuve d’un peu de patience… et d’accepter la redondance extrême des tâches.

Toucher le fond…

Sans la moindre explication préambule, le joueur est projeté dans l’univers de Dig Deep ! simplement après avoir sélectionné une partie en solo ou en duo. Quelques flèches permettent néanmoins de vite comprendre ce qu’il convient de faire, l’histoire est inexistante.

Le principe est fort simple : le jeu se décompose en plusieurs îles. Chacune comporte une fosse, une maison d’ouvriers à construire, un monument à rénover, une maison des animaux à dévoiler, sans oublier un marché noir et un accès à l’île suivante à déverrouiller. L’objectif principal est de récolter un maximum d’argent pour accéder à l’île suivante, qui sera, dès lors, source d’un bénéfice plus conséquent encore. Afin d’y parvenir, le joueur doit se rendre dans la fosse et creuser, creuser, creuser.

L’action de creuser est automatique, il suffit d’aller sur une case adéquate et celle-ci se retrouve au niveau inférieur. Une fois l’ensemble des cases du niveau creusées, le joueur peut creuser en dessous, etc. Au fil des couches découvertes, quelques bonus d’accès sont déverrouillés afin de permettre une descente plus rapide : d’abord un ascenseur puis une sorte de vortex qui permet le transfert de gemmes plus rapidement. Les gemmes sont en effet nombreuses dans la fosse et il vous faudra toutes les ramasser dans le but de les troquer contre des pièces.

Chaque fosse comporte ses propres gemmes, avec une couleur spécifique. La première fosse comporte les gemmes violettes, et chacune est échangée à l’entrée de la fosse contre une pièce. Au cœur de la seconde fosse se logent les gemmes jaunes, qui rapportent cette fois-ci chacune 2 pièces, puis les gemmes vertes à échanger contre 3 pièces, viennent ensuite les roses pour 4 pièces chacune… vous avez compris le principe.

S’il est possible de partir seul à la récolte, nous vous recommandons très fortement l’embauche de multiples ouvriers. Ces derniers seront alors à vos côtés afin de creuser et récolter tout ce qu’il est possible d’amasser dans la fosse : gemmes, pièces et diamants. Les ouvriers sont en revanche dédiés à une zone spécifique : les petits ouvriers experts dans la récolte de gemmes violettes ne pourront guère être envoyés creuser dans la fosse des gemmes vertes ! Et inversement.

Plus vous creusez, plus vous gagnez de l’expérience. Ainsi, si votre besace initiale ne peut contenir qu’une poignée de gemmes, cette dernière va rapidement prendre en envergure afin d’accueillir bien plus de gemmes colorées. Sachez par ailleurs que le perfectionnement de votre sac est commun pour l’ensemble des fosses. Ainsi, si vous êtes à même de récolter 100 gemmes violettes, vous pourrez tout aussi bien récolter 100 gemmes jaunes. Mais sur un total de 100, et non pas 100 gemmes violettes et 100 gemmes jaunes, hey nous vous avons vu venir petits malins !

Vos ouvriers peuvent aussi être de plus en plus compétents, mais il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Ils gagneront alors en rapidité, et pourront porter un peu plus de gemmes. Ces dernières peuvent alors servir soit comme simple monnaie d’échange contre des pièces à l’entrée de la fosse, soit afin de construire un monument. Chacune des îles comporte en effet un monument à rénover. Pour y parvenir, il convient d’amasser un grand nombre de gemmes de la couleur adéquate… mais la récompense est alléchante : vous pourrez alors échanger à l’entrée de la fosse une seule gemme contre 10x plus de pièces ! Ainsi, votre petite gemme violette qui ne pesait qu’une petite pièce, sera source d’un revenu de 10 pièces une fois la monument construit ! Plutôt intéressant n’est-ce pas ?

Les monuments ne sont guère les seules astuces pour augmenter votre revenu : les animaux sont aussi utiles et seront adorables à vous suivre partout. En revanche, ils sont peu nombreux lors de l’acquisition du titre… il est nécessaire de refaire un passage par l’eShop pour débloquer l’ensemble des animaux disponibles. Mouai… pour un jeu payant sur Switch (et gratuit sur mobile…), voilà qui ne nous plaît guère.

Enfin, le marché noir propose quelques bonus temporaires pour faciliter la récolte : aimant, vitesse accrue des travailleurs, sac illimité… de quoi s’assurer une très grosse progression rapide pendant quelques secondes. Un scooter peut aussi être déverrouillé, limité dans la durée ou bien illimité, afin d’accéder rapidement à l’ensemble des îles débloquées. Bien entendu, débloquer la 3ème île laisse ouverte la seconde et la première… avec vos ouvriers à l’ouvrage. Les allers/retours peuvent dès lors être plus redondants au fil de la partie, notamment pour continuer d’augmenter le niveau de vos travailleurs.

… mais creuser encore, et encore !

Dig Deep ! s’avère être aussi addictif que répétitif. Son accessibilité est sa force, mais aussi son immense faiblesse. Les sessions de jeu doivent donc être courtes afin de conserver de l’intérêt et un plaisir de jeu. La redondance des tâches est extrême et nul doute que vous allez finir par tourner en rond dans ces fosses immenses…

Quelques petits rajouts viennent néanmoins pimenter légèrement la partie : les développeurs ont en effet eu la bonne idée d’adjoindre quelques petites annotations lors de la descente dans la fosse afin de souligner quel monument est susceptible de tenir dans un trou aussi profond. Il est aussi possible de jouer en tandem, en local. Dans ce cas, le premier joueur devient le chef de chantier avec notamment la capacité d’ouvrir l’accès aux prochaines îles ; tandis que le deuxième joueur bénéficie des bonus à sa convenance, dans une certaine limite d’usage pendant un certain temps. La récolte devient alors nettement plus rapide et efficace, les pièces s’accumulent et les monuments deviennent plus faciles à construire. Quelques ralentissements sont en revanche à prévoir, particulièrement lorsque la récolte est particulièrement importante (grâce aux bonus).

Les graphismes du titre sont très colorés, mais aussi très simples. Il n’est dès lors pas surprenant de retrouver le jeu dans une version mobile. La musique est plutôt guillerette, mais finit clairement par taper sur le système… !

Dig Deep ! est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ. Une promotion est en cours jusqu’au 28 mai prochain et permet d’obtenir le titre pour 2,50 euros environ.

Conclusion Dig Deep ! est un titre parfaitement adapté à de courtes sessions. Très addictif, et d'une grande accessibilité, sa prise en main est immédiate. Néanmoins, derrière son aspect coloré et simpliste, se cache un jeu très redondant, avec une action particulièrement répétitive et des activités annexes similaires. Disponible sur mobile gratuitement (mais avec beaucoup de publicités...), les joueurs peuvent ainsi dans un premier temps se faire un avis sur le titre avant d'investir pour la version Switch ! LES PLUS Terriblement addictif.

Terriblement addictif. Très accessible.

Très accessible. Graphismes très simples mais univers agréable. LES MOINS Des achats complémentaires nécessaires pour débloquer tous les animaux du titre !

Des achats complémentaires nécessaires pour débloquer tous les animaux du titre ! Quelques ralentissements, notamment à deux joueurs lors des plus grosses récoltes.

Quelques ralentissements, notamment à deux joueurs lors des plus grosses récoltes. Très importante répétition des tâches.

Très importante répétition des tâches. Disponible gratuitement sur mobile... (mais moins agréable en main et gorgé de pubs !)