Strictly Limited Games, en partenariat avec Qute Corporation, est ravi d’annoncer le début des précommandes pour les éditions en boîte exclusives et très limitées d’Eschatos sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Cette sortie passionnante du joyau caché du Shoot ’em up est prévue pour l’automne 2023 et les collectionneurs impatients peuvent d’ores et déjà précommander leur édition limitée exclusive, à partir du dimanche 21 mai ! Ces éditions ne seront disponibles que chez Strictly Limited Games et constitueront la SEULE version physique du jeu.

Une sensation de vitesse et d’euphorie ! Un rythme de jeu rapide et captivant rendu possible par des niveaux courts qui s’enchainent à toute vitesse ! Les transitions fréquentes, entre les phases d’attaque et de repos, cadencent le jeu. Aucun temps de chargement entre les différents niveaux, permettant de jouer sans arrêt du début à la fin. Plongez dans un monde Sci-Fi classique avec des effets traditionnels et des personnages nostalgiques.

Éditions limitées :

L’édition collector est limitée à 1 400 exemplaires numérotés individuellement sur Nintendo Switch et 700 sur PS4, au prix de 69,99€ / 69,99$.

Les deux éditions seront disponibles en précommande le dimanche 21 mai, à 8 AM PST / 11 AM EST / 5 PM CET et la livraison est prévue pour l’automne 2023.