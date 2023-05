Lesquin, le 19 mai 2023 – NACON et Passtech Games sont heureux de dévoiler Geppetto, le nouveau héros de Ravenswatch, le roguelite coopératif jusqu’à 4 joueurs inspiré de célèbres contes et légendes du monde entier. Développé par le studio à l’origine du jeu à succès Curse of the Dead Gods©, Ravenswatch propose aux joueurs les plus téméraires d’affronter les hordes de Cauchemars qui corrompent le monde de Rêverie. Ravenswatch est disponible en accès anticipé sur Steam et sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo SwitchTM en 2024.

Issu de la célèbre histoire de Pinocchio, Geppetto est le septième héros déchu à rejoindre Ravenswatch, en compagnie de ses pantins.

Doté de compétences particulièrement innovantes, Geppetto a trouvé la meilleure manière de compenser la perte de son bras. À mi-chemin entre un combattant au corps à corps et un héros à distance, l’inventeur fou peut invoquer des pantins animés qui se battent pour lui. Geppetto n’est d’ailleurs plus tout jeune, tandis que ses créations flambant-neuves ne demandent qu’à en découdre !

L’une des forces du charpentier réside dans sa capacité à s’engager dans le combat, tout en prenant le minimum de risques. Armé de son marteau et d’explosifs, le nouveau membre de la Ravenswatch voit chacune de ses compétences capables d’interagir à la fois avec ses ennemis et ses créations. Par exemple, ses attaques et techniques de combat peuvent être retournées contre ses propres pantins pour les soigner, les protéger ou les envoyer au front.

Finalement, la faiblesse de Geppetto réside dans sa grande dépendance à l’égard de ses inventions. Même si le héros peut rester loin du danger, il devra souvent s’en approcher pour manipuler ses sbires.

Les contes et légendes se rebellent dans Ravenswatch.

nerveux et coopératif, jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs en multi. Un jeu à la direction artistique inspirée des Dark Comic Books et aux musiques enivrantes.

et aux musiques enivrantes. Des environnements générés de manière procédurale et une méta-progression pour une rejouabilité accrue.

De nombreuses synergies à découvrir entre les différents héros.

Un grand nombre d’améliorations et objets magiques à débloquer, un bestiaire d’ennemis variés.

Chaque run est une expérience RPG à part entière comprenant des quêtes, des missions, des boss, des grottes à explorer et des trésors pour améliorer son personnage et affaiblir les Cauchemars. À sa sortie en 2024, Ravenswatch proposera 10 héros jouables et 3 régions corrompues à explorer.

10 niveaux de difficulté attendent les joueurs les plus téméraires.

Ravenswatch est disponible dès à présent en accès anticipé sur Steam, comprenant 7 héros jouables et le premier chapitre. Ravenswatch sera mis à jour régulièrement avec 3 nouveaux héros et les deux chapitres suivants jusqu’à sa sortie définitive en 2024 sur PC, PlayStation®5, PlayStation®4 Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo SwitchTM.