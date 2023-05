19 mai 2023 – San Francisco – Humble Games, la branche éditoriale de la marque tant appréciée Humble Bundle, vient de débuter aujourd’hui publiquement le Humble Games Showcase, qui donne un aperçu du catalogue à venir pour l’année 2023 et au-delà. Lors de la présentation, l’équipe a redoublé d’efforts pour proposer à tous les joueurs des jeux indépendants de haute qualité offrant des expériences accessibles mais profondément originales. Les fans du monde entier feront la découverte de six nouveaux titres, menés par Wizard of Legend 2 de Dead Mage, désormais propriété intellectuelle de Humble Games, et Lost Skies de Bossa Studios, l’un des titres indépendants les plus importants et les plus ambitieux de l’éditeur à ce jour. En outre, l’équipe a divulgué de nouvelles informations sur les titres précédemment annoncés et le lancement surprise d’un jeu.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée que les joueurs puissent mettre la main sur notre nouveau line-up, tandis que nous poursuivons notre soutien sans faille à nos partenaires pour donner vie à leurs visions créatives, a déclaré Mark Nash, vice-président de l’Édition mondiale chez Humble. L’année 2022 fut particulièrement féconde, avec l’ajout à notre catalogue de plusieurs titres acclamés et récompensés, comme SIGNALIS, Ghost Song et Prodeus. Notre line-up à venir démontre notre volonté permanente d’aider les développeurs à repousser les limites vidéoludiques. »

Dans son optique d’expansion éditoriale, Humble Games lève le voile sur Wizard of Legend 2, la suite de l’un des jeux les plus populaires de Humble à ce jour, et annonce qu’il s’agira du deuxième titre en propriété exclusive pour Humble Games. Plus encore, Humble Games en a profité pour dévoiler Lost Skies, un jeu d’aventure et de survie coopératif en monde ouvert, via un premier aperçu exclusif présenté par l’équipe novatrice de Bossa Studios.

Par ailleurs, Humble Games fait la lumière sur plusieurs nouveaux jeux, dont ; Breeze in the Clouds, un jeu d’action à défilement latéral en 2D, dessiné à la main et axé sur l’environnementalisme, qui sera le deuxième jeu édité dans le cadre du « Humble Black Game Developer Fund » ; #BLUD, un dungeon crawler délicieusement loufoque ; Bō: Path of the Teal Lotus, un jeu de plateforme d’action en 2D dessiné à la main et s’inspirant du folklore japonais ; et Cataclismo, un jeu de stratégie et de construction de forteresses en temps réel, se déroulant dans un royaume fantastique médiéval obscur. De nouvelles informations tant attendues concernant Stray Gods: The Roleplaying Musical ont aussi été annoncées, ainsi que le lancement surprise de Supraland: Six Inches Under, un metroidvania en vue subjective, disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox et le Game Pass.

Les dons caritatifs de Humble ont également été abordés lors de l’évènement par Kamini Tiwari, le vice-président de l’Impact Social. En 2022, Humble a recueilli un montant record de 33 millions de dollars pour les gens dans le besoin, au profit de plus de dix mille œuvres caritatives. Ces initiatives incluent le pack caritatif « Stand with Ukraine » de Humble, qui a réuni plus de 20 millions de dollars et qui vient d’être récemment récompensé par un prestigieux Gold Halo Award de la part d’Engage for Good. En outre, Humble Games Showcase a dévoilé que Protodroid DeLTA, dont le lancement est prévu le 25 mai 2023, proposera un pack d’armure en DLC dès le premier jour, dont la totalité des recettes sera reversée au Fonds de bourses d’études « Girls Make Games ». Vous trouverez plus de détails sur les actes de bienfaisance de Humble dans le rapport sur l’Impact social de 2022 récemment publié ici.

Les informations sur les jeux présentés lors du Humble Game Showcase se trouvent ci-dessous.

Lost Skies Humble Games et Bossa Games ont levé le voile sur leur prochain jeu, intitulé Lost Skies. Lost Skies est un jeu d’aventure et de survie coopératif pour 1 à 6 joueurs, prenant place au milieu des nuages, dans un vaste ciel d’îles flottantes. Dénichez et fabriquez d’antiques technologies, construisez votre propre aéronef, affrontez des tempêtes impitoyables et combattez les imposantes menaces qui vous attendent par-delà l’horizon.

Wizard of Legend 2 Humble Games a annoncé son prochain titre propriétaire, Wizard of Legend 2, développé par Dead Mage avec le soutien de Contingent 99. Wizard of Legend 2 est la suite pleine de rebondissements du jeu de donjons original, Wizards of Legend. Le jeu proposera de nouveaux graphismes en 3D hauts en couleur et un mode coopératif en ligne dynamique pour 4 joueurs. Manipulez des arcanes familiers et inédits, découvrez de nouvelles combinaisons de sortilèges intenses et partez en quête d’immortalité tandis que vous reviendrez encore et encore (et encore) pour relever les défis en perpétuelle évolution du Calice.

#BLUD (PC, 2024) Humble Games a partagé son nouveau partenariat d’édition avec le développeur et studio d’animation Exit 73 pour leur tout premier jeu, intitulé #BLUD. #BLUD est un dungeon crawler délicieusement loufoque qui mêle jeu vidéo et dessin animé. Incarnez Becky Brewster, une adolescente courageuse, tandis que vous jonglerez entre l’école, les amis, le terrain de hockey et le massacre de monstres dans cette approche originale du Action-RPG traditionnel. Une animation en 2D originale et de haute qualité, pleine de personnalité et d’humour, donne vie au monde et aux personnages de #BLUD dans cette aventure animée unique en son genre.

Bō: Path of the Teal Lotus (PC, 2024) Humble Games et Squid Shock Studios ont dévoilé que Humble éditerait Bō: Path of the Teal Lotus, son tout premier jeu de plateforme et d’action en 2.5D, dessiné à la main et inspiré du folklore japonais. Incarnez Bō, la Fleur céleste, en maîtrisant ses capacités de métamorphose, en infusant des thés arcaniques pour débloquer des pouvoirs célestes et en explorant un mystérieux monde hanté, rempli de personnages adorables et extraordinaires, tout droit sortis des mythes et légendes.

Breeze in the Clouds Humble Games et Stormy Nights Interactive ont annoncé que Humble se chargerait d’éditer Breeze in the Clouds au cours d’une interview avec le développeur, SrBilyon, et avec une nouvelle bande-annonce. Le jeu met en vedette un corgi, dénommé Breeze, qui se retrouve emporté dans le monde météo de Tropolis, loin de sa maison et de sa meilleure amie Diana. Breeze devra utiliser ses nouveaux pouvoirs pour prendre diverses formes en lien avec la météo, combattre les forces de la pollution qui empoisonnent le monde et devenir une force imparable de la nature.

Cataclismo Humble Games et Digital Sun ont partagé une bande-annonce pour Cataclismo, un jeu de construction de forteresses se déroulant dans un royaume fantastique médiéval obscur. Imaginé par les créateurs de Moonlighter et The Mageseeker, le jeu invite les joueurs à mener une expédition par-delà les portes de la dernière ville, de bâtir des forteresses et de se défendre contre des vagues terrifiantes dans un mélange de tower defense et de stratégie en temps réel, tandis qu’ils reprendront des ruines enveloppées de brume et reconstruiront l’humanité, pierre par pierre.

Stray Gods: The Roleplaying Musical (PC, 3 août 2023) Humble Games et Summerfall Studios ont partagé plus d’informations sur Stray Gods: The Roleplaying Musical, prévu pour le 3 août 2023, avec un aperçu des coulisses de leur récent événement au théâtre El Rey. Stray Gods est à moitié un jeu d’aventure narratif et à moitié une comédie musicale interactive, créé par l’ancien scénariste principal de BioWare, David Gaider, accompagné par le célèbre compositeur Austin Wintory, le célèbre acteur et réalisateur Troy Baker et l’incroyable Laura Bailey avec une distribution complète de doubleurs extrêmement talentueux.



Supraland: Six Inches Under (DISPONIBLE SUR PLAYSTATION, XBOX ET GAME PASS DÈS AUJOURD’HUI !) Humble Games et Supra Games UG ont partagé le lancement surprise sur Playstation, Xbox et le Game Pass de Supraland: Six Inches Under, leur metroidvania à la première personne. Dans Supraland: Six Inches Under, les joueurs découvriront ce qu’il y a sous la surface de ce pays miniature, débordant de grandes aventures et rempli d’énigmes, d’exploration et de secrets amusants, et plus encore.