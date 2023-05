Square Enix et le compte Twitter officiel de Dragon Quest ont annoncé qu’ils allaient organiser une émission spéciale pour présenter le prochain Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai.

Le coup d’envoi de cette émission sera donné dans la nuit du 26 au 27 mai à 3h00 du matin. L’émission contiendra l’annonce de la date de sortie et les dernières informations sur le spin-off de Dragon Quest. Gematsu nous explique aussi que les présentateurs incluent l’animateur Shohei Taguchi, les doubleurs de l’anime Dragon Quest The Adventure of Dai, Atsumi Tanezaki (Dai) et Toshiyuki Toyonaga (Popp), Infinity Strash : Le producteur de Dragon Quest The Adventure of Dai, Takumi Kasai, et Saito-V de V-Jump. Le jeu devrait être lancé mondialement sur Nintendo Switch et d’autres plateformes cet automne.