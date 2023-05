Ubisoft a diffusé la première bande-annonce du prochain DLC de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, The Last Spark Hunter.

Il a été dit précédemment que le DLC présenterait un nouvel ennemi à combattre sur une nouvelle planète. D’après la vidéo d’aujourd’hui, il semble que les joueurs se retrouveront sur Melodic Gardens.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope a déjà reçu son premier DLC, Tower of Doooom, en mars dernier. Dans ce contenu, Madame Bwahstrella demande à Mario, Peach le Lapin Crétin et leurs amis de nettoyer sa tour multidimensionnelle et de sauver leur vieil ami Spawny. Il s’accompagne également d’un nouveau mode de jeu de combat dans lequel les joueurs sont confrontés à des batailles hautement stratégiques tout en se frayant un chemin jusqu’au sommet de la tour.