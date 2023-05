À partir d’aujourd’hui, les membres de Nintendo Switch Online peuvent accéder à de nouvelles icônes d’utilisateur pour la série Xenoblade Chronicles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nintendo-Town (@nintendo_townfr)

Des icônes avaient déjà été mises à disposition l’année dernière, mais c’était uniquement pour Xenoblade Chronicles 3. Désormais, toute la série est représentée, y compris les deux premiers jeux. De nouvelles icônes seront mises en ligne tous les jeudis. Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed est le premier, suivi de Xenoblade Chronicles 1, puis de Xenoblade Chronicles 3, et enfin de Xenoblade Chronicles 3 au cours des deux dernières semaines. Au total, l’opération se déroulera sur cinq semaines.

Les fans peuvent mettre la main sur des personnages, des décors et des cadres. Chaque icône coûte 10 ou 5 points de platine via My Nintendo. N’oubliez pas que si votre abonnement à Nintendo Switch Online expire, vous pourrez toujours conserver les icônes que vous avez réclamées.