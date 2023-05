L’équipe à l’origine de l’émulateur Dolphin a été contrainte de reporter indéfiniment sa sortie sur Steam à la suite d’une notification DMCA. Dans un communiqué, Nintendo a expliqué pourquoi il s’en est pris au projet.

Kotaku s’est emparé d’une déclaration de l’entreprise selon laquelle l’émulateur « contourne illégalement les mesures de protection de Nintendo et exécute des copies illégales de jeux ». De plus, « l’utilisation d’émulateurs illégaux ou de copies illégales de jeux nuit au développement et finit par étouffer l’innovation ».

La déclaration :

« Nintendo s’engage à protéger le travail acharné et la créativité des ingénieurs et des développeurs de jeux vidéo. Cet émulateur contourne illégalement les mesures de protection de Nintendo et exécute des copies illégales de jeux. L’utilisation d’émulateurs illégaux ou de copies illégales de jeux nuit au développement et finit par étouffer l’innovation. Nintendo respecte les droits de propriété intellectuelle des autres entreprises et s’attend à ce que les autres fassent de même. »