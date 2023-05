Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 20XX – $8.99 (prix de base : $17.99)

– ACA NeoGeo 2020 Super Baseball – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Aero Fighters 3 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Art of Fighting 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 3 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Nam-1975 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Real Bout Fatal Fury – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Samurai Shodown IV – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo The King of Fighters ’97 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Top Hunter Roddy & Cathy – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Zed Blade – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Agent A – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Alan Wake Remastered – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Arcade Archives Dragon Buster – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Dragon Spirit – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Gaplus – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Mappy – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Pac-Man – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Super Pac-Man – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives The Genji and the Heike Clans – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives The Legend of Valkyrie – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Xevious – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Youkai Douchuki – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Away: Journey to the Unexpected – $2.54 (prix de base : $16.99)

– Bit.Trip Collection – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Crysis Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $27.49 (prix de base : $49.99)

– Cursed to Golf – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Death end re;Quest – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Death end re;Quest 2 – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base : $12.99)

– FAR: Changing Tides – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Gang Beasts – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Garden Story – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ghost of a Tale – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Giga Wrecker Alt. – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gorogoa – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Greak: Memories of Azur – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Happy Game – $6.56 (prix de base : $13.13)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Hover – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Dead – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Kentucky Route Zero – $14.99 (prix de base : $24.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Last Stop – $9.99 (prix de base : $24.99)

– LEGO Bricktales – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Machinarium – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mary Skelter 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Mary Skelter Finale – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Megadimension Neptunia VII – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Namco Museum – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Neon White – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Nobody Saves the World – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Outlast 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Outlast: Bundle of Terror – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $14.99 (prix de base : $29.99)

– PictoQuest – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Rune Factory 4 Special – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Rune Factory 5 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Sayonara Wild Hearst – $7.79 (prix de base : $12.99)

– ScourgeBringer – $7.64 (prix de base : $16.99)

– Severed – $3.74 9was $14.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Sherlock Holmes: THe Devil’s Daughter – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes and the Hound of the Baskervilles – $2.59 (prix de base : $12.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Souldiers – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Heist – $3.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Quest – $7.49 (prix de base : $24.99)

– SteamWorld Quest 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Stick it to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Storyteller – $11.99 (prix de base : $14.99)

– Super Neptunia RPG – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Artful Escape – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Falconeer – $10.49 (prix de base : $29.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $9.99 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– The Knight Witch – $13.39 (prix de base : $19.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base : $12.99)

– The Pathless – $23.99 (prix de base : $39.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Twelve Minutes – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Wavetale – $22.49 (prix de base : $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $3.99 (prix de base : $19.99)