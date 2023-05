Lorsque Nintendo publie normalement une mise à jour du firmware de la Nintendo Switch, cela se traduit par un changement de numéro de version et, au minimum, par une poignée de changements confirmés via des notes de patch. Pour que ces mises à jour s’installent, la console doit se redémarrer.

De temps en temps, Nintendo publie une mise à jour du micrologiciel (firmware) qui ne nécessite pas de redémarrage. Ces mises à jour sans redémarrage, ou « rebootless », sont généralement très petites et les notes de mise à jour ne sont généralement pas publiées.

Le numéro de version n’est même pas modifié lorsque Nintendo les publie. Par exemple, Nintendo en a publié une hier dans la soirée. Vous pouvez voir un tweet relayant la nouvelle, ainsi que ce que la mise à jour a changé, ci-dessous.

[Nintendo Switch Firmware Update]

A rebootless update for 16.0.3 was released.

The bad words lists were changed. It appears Nintendo removed several words, though some were also added for Japanese.

Notably, “adhd” was removed from the Japanese bad words list. https://t.co/ZY0u0kcz8J

— OatmealDome (@OatmealDome) 30 mai 2023