WrestleQuest sera disponible le 8 août 2023 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC sur Steam.

Ce tout nouveau RPG situé dans l’univers du catch propose un gameplay au tour par tour ainsi qu’une histoire trépidante qui emmènera les joueurs dans et en dehors du ring. Les apprentis catcheurs pourront également retrouver de véritables légendes comme “Macho Man” Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake “The Snake” Roberts, Jeff Jarrett, et bien d’autres.