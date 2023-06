Nous aimons autant le studio tinyBuild que nous le détestons. Nous l’aimons pour ses publications de très bons jeux indépendants comme Streets of Rogue, Party Hard (1 et 2), Graveyard Keeper et bien évidemment Punch Club, comme nous le détestons pour cet infâme Hello Neighbor 2 et sa flopée de DLCs insignifiants. Aujourd’hui, l’éditeur américain revient avec Despot’s Game, roguelike créé par les russes de Konfa Games dans lequel nous créons une armée que nous envoyons dans l’arène pour se battre. Disponible le 12 mai 2023 sur l’eShop au prix de vingt euros, arrivera-t-il à nous convaincre ?

Un jeu original qui réussit à nous captiver…

Despot’s Game est un roguelike auto battler. Vous possédez une petite armée prête à se battre pour vous. Votre objectif est de réussir à l’améliorer et à l’agrandir suffisamment pour qu’elle puisse survivre jusqu’au boss final.

Le gameplay est simplissime et vraiment addictif. Vous possédez une armée qui se bat automatiquement pour vous. Vous vous déplacez dans des niveaux où vous rencontrez des ennemis aléatoires à chaque salle. Si vous réussissez à vaincre les adversaires, vous gagnerez des pièces.

Avec ces pièces, vous pourrez d’abord acheter de nouveaux combattants. Nos soldats, quand nous les achetons, sont nus comme des vers. Nous pouvons leur acheter dans la boutique des équipements qui leur permettront d’avoir une classe. Ils pourront donc devenir des tanks, capables de repousser les assauts ennemis, des mages, capables de puissantes attaques à distance, ou bien soigneurs, intellos, lanceurs ou encore bretteurs.

Chacune de ces classes possède cinq à six équipements différents qui possèdent leurs propres statistiques et capacités. Posséder plusieurs soldats différents d’une même classe nous permet d’avoir des bonus très utiles. Par exemple, à partir de trois tanks différents, vous déverrouillerez la compétence « provocation » qui permet à vos tanks d’être la cible des ennemis.

Les pièces permettent aussi de débloquer la technologie qui donnera à vos personnages des bonus permanents. Vous pourrez augmenter la vie de ces derniers, leur mana, leur régénération, etc.

Finalement, les pièces permettront aussi d’acheter de la nourriture. Vous en consommez à chaque fois que vous changez de salle, et ce même si vous êtes déjà allés dans celle-ci. Une fois à court de nourriture, vos soldats se déplaceront et se battront plus lentement. Il faudra donc gérer le nombre d’unités que l’on recrute, mais aussi les déplacements dans les donjons.

Ce fonctionnement est efficace et terriblement addictif. Même si nous jouons dans un auto battler, nous sommes toujours sur le qui-vive afin d’essayer tant bien que mal de gérer tous les paramètres qui rentrent en compte dans ce jeu. Il y a quelque chose d’assez jouissif quand nous voyons notre petite armée devenue grande, capable de détruire les ennemis les plus coriaces.

Les combats sont assez simples. Nous plaçons nos unités dans la salle avant chaque combat, et c’est tout. Nos soldats prennent de l’expérience au fil du temps. Ils montent de niveau et leurs statistiques augmentent.

Quand un de nos soldats meurt, nous récupérons son équipement, mais nous perdons définitivement l’expérience que celui-ci a engrangée. Ce concept, qui est sur le papier intelligent, est finalement plus punitif qu’autre chose. Un soldat inexpérimenté ne pourra pas survivre face à des monstres devenus bien plus forts que lui et nous nous retrouvons obligés de mourir à petit feu.

…Mais qui manque cruellement de contenu

Chaque niveau est constitué de combats, mais aussi de quelques évènements absurdes souvent très drôles qui nous donneront des capacités spéciales pour nos héros.

En plus du mode classique, il existe un mode baston où nous devons créer une armée en trois salles et affronter les armées des autres joueurs. Ce mode est assez amusant et permet de jouer sans se préoccuper de la nourriture.

Le gameplay est vraiment réussi et Konfa Games a sous la main un jeu avec un potentiel incroyable. Nous avons vraiment adoré les premières heures sur Despot’s Game où nous ne pouvions plus nous arrêter de jouer. Nous avions envie de découvrir toutes les classes, tous les personnages et tous les évènements.

Cependant, à l’heure actuelle, Despot’s Game a un contenu assez faible pour son prix de vingt euros. Nous faisons très rapidement le tour et l’excitation des premières heures est rapidement remplacée par de la lassitude. Il manque des classes et des sous-classes pour proposer une expérience optimale, et ces dernières ne sont pas assez équilibrées. Nos parties finissent donc par se ressembler et le gameplay s’avère pour l’instant pas assez profond pour justifier son prix.

Pour l’instant, les développeurs continuent d’apporter des mises à jour régulières et un système de saison dans lesquels de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Nous croisons sincèrement les doigts que Despot’s Game réussisse à proposer un contenu qui soit à la hauteur de son gameplay original et captivant.

Despot’s Game est actuellement aussi très peu ergonomique sur la Nintendo Switch. Il y a vraiment une sensation désagréable, que ce soit en mode docké ou portable. Le jeu n’est pour l’instant pas tactile, et pourtant, c’est exactement le type de jeux qui pourrait se jouer avec nos doigts. Nous avons aussi eu des bugs où nos parties n’étaient pas sauvegardées par le jeu.

L’univers graphique est réussi comme la bande-sonore. Nous arrivons très facilement à entrer dans l’univers que nous proposent les développeurs. Ne nous attendez pas à des graphismes exceptionnels, mais le pixel art est quand même agréable. Le jeu est intégralement traduit en français.

Conclusion 6.5 /10 Despot’s Game est une très belle réussite indépendante ! Ce roguelike auto battler possède un gameplay addictif, original et réussi. Il est vraiment agréable de voir notre armée grandir et devenir de plus en plus puissante ! Malheureusement, le jeu est parfois trop punitif et possède un contenu actuellement trop maigre pour son prix. Il est aussi très peu ergonomique sur console. Nous espérons sincèrement que le jeu continuera d’être mis à jour régulièrement afin de proposer une expérience complète. LES PLUS Un concept simplissime et original

