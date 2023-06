Le nouveau jeu indépendant d’aventure et de puzzles présenté par ses créateurs lors de la conférence Tribeca Games Spotlight.

Focus Entertainment et Rundisc sont heureux de présenter Chants of Sennaar au prestigieux Tribeca Festival. Dans ce jeu de puzzle enchanteur, l’objectif est de décoder des glyphes pour percer les mystères de langues oubliées. Attendu pour le 5 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, le jeu fait partie de la sélection officielle de l’édition 2023 du Tribeca Games and Immersive Experience. Tombez sous le charme de ces toutes nouvelles images et découvrez la présentation du jeu par ses créateurs dévoilé lors de la Games Spotlight Presentation .

Découvrez la vision créative derrière cette odyssée linguistique Dans cette nouvelle vidéo, les fondateurs du studio Rundisc nous en apprennent plus sur leurs inspirations et la philosophie derrière Chants of Sennaar. Basé sur le mythe de Babel, Chants of Sennaar embarque les joueurs dans une aventure passionnante, à la découverte d’un lieu étranger où cinq peuples vivent divisés, chacun parlant une langue différente. Essayant de les réunir, les joueurs vont devoir percer les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution. Explorez la ville, apprenez à comprendre et à connaître ses habitants, usez de discrétion et d’ingéniosité pour tromper la vigilance des Gardiens. Le héros est un interprète, un diplomate, une personne préférant utiliser ses connaissances et sa sagesse plutôt que la force brute. De fait, Chants of Sennaar est une invitation à l’ouverture d’esprit et à la tolérance. Le magnifique et élégant univers du jeu mélange différentes inspirations artistiques, depuis les auteurs de bande dessinées européens des années 70 et 80, comme Moebius, jusqu’à un entrelacement de styles architecturaux, qu’ils soient brutalistes, mauresques ou encore liés à la culture indienne. Embarquez dans un voyage captivant et une aventure poétique dès que Chants of Sennaar sera disponible, le 5 septembre prochain.