Le concept de Project Re Fantasy diffère des jeux Persona, qui se déroulent dans un monde contemporain avec des éléments de fantastique et de surnaturel. Dans Project Re Fantasy, l’équipe de développement explore un univers de fantasy traditionnelle avec des environnements médiévaux, des créatures mythiques et des royaumes en conflit. Le jeu mettra l’accent sur une histoire riche et immersive, avec des personnages complexes et des thèmes profonds. Il est prévu d’intégrer des éléments de gameplay de type RPG traditionnels, tels que des combats au tour par tour, l’exploration de vastes régions, des quêtes et des choix moraux ayant un impact sur l’histoire.

« Im A Hero Too » indique que, selon lui, le jeu existe et il l’a vu tourner il y a un an. Il dit également cela sur le rendu du jeu :

« Un jeu d’animation très générique. Pas mon truc, désolé. C’était joli«

Rappel de mise : les trois points détaillés ci-dessus sont des rumeurs issues d’informations fournies par un leaker qui semble fiable, mais rien n’est confirmé.