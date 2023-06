Just Dance 2024 a été annoncé plus tôt hier lors de la présentation d’Ubisoft Forward (voir ici), mais une nouvelle malheureuse concernant la sortie physique du jeu a été révélée.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous qui fait la promotion de l’édition limitée du jeu, les copies physiques du jeu ne seront livrées qu’avec des codes de téléchargement au lieu de cartouches de jeu, et ce, pour toutes les plateformes. Dans un monde où les médias numériques règnent en maîtres, il est toujours décourageant de voir que les médias physiques sont mis de côté sans raison valable. Surtout qu’Ubisoft avait indiqué être déçu des ventes de Just Dance 2023 en fin d’année dernière, et l’une des raisons évoquées par les joueurs et ce format « code-in-a-box » qui a freiné toute envie d’acheter le jeu en boutique pour beaucoup. L’opus a quand même bien marché sur l’eShop. Espérons qu’Ubisoft reviendra sur cette décision, ou plus égoïstement, que cette version soit uniquement aux USA (peu probable), mais seul l’avenir nous le dira.