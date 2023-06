Ce 13 juin, une démo de Ghost Trick: Détective Fantôme est apparue sur le Nintendo eShop (ainsi que sur les stores de la Xbox, la PlayStation 4, et sur Steam) pour le plus grand bonheur de sa petite communauté de fans impatients de rejouer à ce jeu qu’ils ont tant aimé 12 ans plus tôt !

Preview écrite par FireChat, correcteur de l’équipe.

En tant qu’un de ces fans, je n’ai pas hésité et ai sauté sur la démo, impatient de voir les améliorations promises et de vous faire part de ce qu’il en ressort. Alors, que vaut ce remaster ?

Le premier point est bien évidemment la beauté visuelle du jeu. Les décors et les personnages (maintenant en 3D) ont su passer en HD tout en restant fidèles à leur apparence d’autrefois sur Nintendo DS. Rien ne fait tache, l’ensemble reste cohérent, et le passage du petit au grand écran ne choque pas tant que ça, bien que les textes semblent très grands (mais on s’y fait vite !). Le framerate a aussi été grandement amélioré. Le jeu est en au format 4:3 mais passe en 16:9 lors des cinématiques de voyage dans le temps. Des bordures sont donc affichées sur les côtés pour combler le vide, mais elles sont personnalisables depuis le menu des options !

Le deuxième point, et pas des moindres : la musique. Comme promis dans les bandes-annonces, le jeu propose une version réorchestrée de toutes les musiques du jeu ! Ces nouveaux arrangements sont réussis et agréables à écouter, mais je trouve que l’ambiance qu’ils donnent (pour certains d’entre eux) ne collent pas à la situation. Heureusement, nous sommes libres de passer des musiques réorchestrées aux musiques originales à tout moment depuis les options, et ce sans transition (la musique ne reprend pas du début) ! Je privilégierais les musiques originales pour découvrir le jeu, et profiterais des arrangements en parallèle dans le menu « Musique » (non disponible dans la démo).

Au niveau des commandes, les contrôles avec la manette suivent la même logique que le mode boutons sur DS. L’on utilise la croix ou le stick gauche pour déplacer son « âme », le bouton L pour entrer dans le Monde Fantôme, et le bouton A pour réaliser un fameux « Tour ». Et oui, le mode tactile est bel et bien pris en charge ! Les mouvements sont fluides et cohérents, un léger problème cependant : le jeu fait un bruit à chaque objet possédé pour indiquer l’action possible à réaliser (là où l’écran supérieur de la DS était bien pratique). C’est quelque peu perturbant.

Le remaster propose un menu « Options » accessible à tout moment depuis l’écran de pause (là où la version DS n’y proposait que l’annuaire des lieux/personnages). Depuis ce menu, (en plus de ce qui a été dit plus haut) il est possible de changer le volume de la musique et des effets sonores, la luminosité, d’activer l’avance rapide du texte, et de consulter les commandes. Petit hic : l’on est obligé de faire « Retour » pour passer d’un onglet à l’autre, ce qui n’est vraiment pas intuitif.

Maintenant parlons d’un sujet qui fâche. Beaucoup de joueurs ont été témoin de fautes d’orthographe pendant leur aventure sur Ghost Trick en version française sur DS. Je vous le dis honnêtement : le texte est le même, et les fautes sont toujours présentes. Ce qui peut en rebuter certains (d’autant plus que la première faute apparait au bout de quelques secondes de jeu !) mais ces erreurs ne sont pas assez nombreuses pour réellement nuire au gameplay.

En conclusion : ce remaster est largement réussi ! Le pari de faire passer nos personnages préférés en HD tout en restant fidèle à leur version originale a été tenu ! Les musiques réarrangées sont très agréables, même si les versions originales collent mieux au gameplay. Enfin, le menu des options nous offre des fonctionnalités fort sympathiques.

La démo de Ghost Trick: Détective Fantôme propose les deux premiers chapitres du jeu, et bonne surprise : il est possible de transférer sa sauvegarde sur le jeu complet !

J’espère vous voir nombreux à tester cette démo et vous laisser intriguer par ce jeu qui, je ne doute pas, vous séduira par son histoire captivante et ses personnages attachants.

Vous allez mourir le 30 juin 2023 !