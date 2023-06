– Replongez dans Might & Magic: Clash of Heroes le mois prochain, pour la première fois sur Nintendo Switch –

Paris, le 14 juin 2023 – Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et Ubisoft annoncent aujourd’hui la date de sortie de Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition : le RPG légendaire débarquera le 20 juillet prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 17,99 €. (Re)découvrez cette aventure hors du commun entre le 19 et le 26 juin : une démo jouable sera disponible sur PC dans le cadre du Steam Next Fest. Ajoutez-le à votre Liste de Souhaits et téléchargez la démo ici.

Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu de ce qui vous attend au Steam Next Fest, à partir de lundi. Ce magnifique trailer revient sur les principales mécaniques du jeu, tout en introduisant les bases du scénario de cette licence adorée des fans aux nouveaux venus :

Téléchargez la démo pendant le Steam Next Fest pour vous allier à l’un des cinq héros et diriger son armée surpuissante dans une multitude de modes multijoueur. Prouvez votre valeur sur le champ de bataille aux côtés de :

Anwen de la faction Sylvan (aux commandes des Pixies, Bears et Druids)

Godric Unicorn, derrière la faction Haven (Swordsmen, Knights et Priestesses)

Fiona Unicorn, nécromancienne de la faction Necropolis (Skeletons, Vampires et Ghosts)

Aidan Unicorn et la faction Inferno (Hellbounds, Succubi et Imps)

Nadia, sorcière derrière l’Academy (Mages, Djinns et Golems)

Chacun d’entre eux dispose d’un sort unique qu’il peut lancer quand sa jauge de sortilège est pleine, après avoir reçu ou infligé suffisamment de dommages. Faites preuve de stratégie et maîtrisez l’ensemble des héros incroyables de Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition pour grimper les leaderboards compétitifs à grande vitesse. Le mode multijoueur de la démo inclut le Multijoueur en Ligne (Match Rapide, Host ou Match Personnalisé) et Hotseat (1 contre 1 en local). Le prologue de la Campagne est également jouable : il vous offre un aperçu de l’histoire passionnante du jeu, tout en vous apprenant les bases du gameplay de ce RPG qui a plus d’un tour dans son sac.

En plus du rééquilibrage complet du mode multijoueur, Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition inclut le DLC I Am the Boss et ses quatre puissants boss à incarner – Azexez, Count Carlyle, Ludmilla et Azh-Rafir – ainsi qu’un cinquième larron exclusivement créé pour le mode multijoueur, Euny the Archdruid, pour jouer en Match Rapide, mais également en Multijoueur en ligne et en local. Le jeu sera également, pour la première fois, localisé pour différents territoires asiatiques.

La direction artistique emblématique du jeu original a bénéficié d’un rafraîchissement graphique, notamment au niveau du rendu des personnages et de leurs portraits. Ce coup de jeune visuel s’accompagne de nombreuses améliorations visant à enrichir l’expérience globale de jeu. Ces avancées ont été savamment orchestrées par Dotemu, dont l’équipe est constituée de fans de la première heure du chef-d’œuvre de 2009 signé Capybara Games.

Quarante ans avant les événements de Might & Magic V, Might & Magic: Clash of Heroes suit les aventures de cinq héros disséminés dans cinq régions différentes d’Ashan. Chacun doit suivre sa propre route, semée d’embûches, pour augmenter sa puissance, démêler un complot planétaire et sauver le monde des Forces Démoniaques. En multijoueur, choisissez parmi les 15 personnages jouables – répartis en cinq factions – et lancez-vous dans des batailles stratégiques acharnées, en local comme en ligne : c’est votre maîtrise des pouvoirs uniques disponibles et des mécaniques de jeu intenses qui fera la différence sur le champ de bataille !