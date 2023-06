Le stand Nintendo accueillera également la finale française du Splatoon 3 European Championship 2023 et la finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo

14 juin 2023 – Nintendo est présent lors de Japan Expo (Hall 6 – N° B698) qui se tientdu 13 au 16 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette année encore, de nombreux tournois* gratuits** sont organisés surle stand de Nintendo*** avec des phases finales sur sa grande scène.Découvrez la liste des jeux sur lesquels néophytes et vétéranspeuvents’affronter chaque jour, pour la gloire (ou pour le fun) !

Splatoon 3 : Plongez dans l’arène avec votre équipe de calamars et liquidez l’équipe adverse dans des combats en 4vs4 explosifs ! Seauceur, Eclatana ou encore Liquidateur, utilisez vos armes préférées pour encrer le terrain, recouvrir vos opposants de peinture et remporter la victoire ! Participez aux tournois quotidiens avec vos proches ou faites alliance avec d’autres joueurs rencontrés sur place pour plonger dans la bataille !

Les sessions de qualification pour le tournoi ont lieu le matin de 10h à 11h et l’après-midi de 13h à 14h (excepté le samedi 15 juillet).

Et pour couronner le tout, les 8 meilleures équipes de France, présélectionnées lors de phases qualificatives en ligne, s’affronteront pour la finale française du Splatoon 3 European Championship 2023 sur la grande scène le 15 juillet à 14h00.L’équipe qui l’emportera représentera la France sur la scène Européenne cet automne !

Mario Kart 8 Deluxe : Il va y avoir du rififi sur les circuits ! Ecrasez le champignon et la concurrence lors des tournois quotidiens qui se joueront dans la zone Mario Kart, sur les circuits classiques et les nouveaux issus des DLC. Pilotes, allumez vos moteurs pour un départ turbo et rendez-vous au premier virage !

16 sessions de qualification pour le tournoi ont lieu chaque jour de 10h00 à 15h00 (fin des inscriptions à 14h45), les phases finales à partir de 15h30 et les finales quotidiennes à 16h30 (excepté le dimanche 16 juillet)

Cerise sur le bob-omb, la grande scène accueillera la finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo le dimanche 16 juillet 2023 à 14h00 où les 8 meilleurs joueurs français s’affronteront pour le titre de Champion !

Super Smash Bros. Ultimate : Mario, Link, Pikachu, Samus ou encore Snake, tous répondent à l’appel. Choisissez votre personnage parmi plus de 80 combattants issus d’univers mythiques du jeu vidéo, et lancez-vous dans l’arène. Seuls les meilleurs connaitront la gloire d’être sacrés champions du jour…

16 sessions de qualification pour le tournoi ont lieu chaque jour de 10h00 à 15h00 (fin des inscriptions à 14h45), les phases finales à partir de 15h30, et les finales quotidiennes à 17h30.

N’oubliez pas de venir faire un tour sur le stand Nintendo pour découvrir une multitude de grands jeux dont certains en exclusivité.

Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo au salon Japan Expo et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.fr). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

*Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr

**hors coût d’accès au festival

**** Pour participer à ces tournois, il n’est pas nécessaire de venir avec sa console et son exemplaire du jeu.